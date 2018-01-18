Видеофакт: Под Саратовом горел нефтепровод «Транснефти» 18.01.2018, 19:23

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В Сети появилось видео пожара, произошедшего после прорыва на нефтепроводе «Транснефти» в РФ.

В Сети появилось видео пожара, произошедшего после прорыва на нефтепроводе «Транснефти» в Саратовской области. Разлилось не менее 900 кубометров нефти.

Пожар, произошедший после прорыва на нефтепроводе Куйбышевск — Тихорецк, был запечатлен на видео. Его опубликовал «Пятый канал».

На кадрах видна полоса огня и сильный дым, идущий от горящей нефти.

Пожар, по информации советника президента «Транснефти» Игоря Демина, произошел на 413-м километре нефтепровода в 15:31 по Минску. Разлилось минимум 900 кубометров нефти вдоль трубы и дороги длиной 1,5 км.

Прорыв произошел рядом с селом Красноармейское (Саратовская область), расположенном на берегу Волги, но попадание нефти в реку «маловероятно», сказал представитель «Транснефти». «На реке лед толщиной 15 см, до реки достаточно далеко — около километра, водных артерий сейчас нет», — отметил он.

Пока что нет данных о том, что стало причиной возгорания. По словам демина, пожар перекинулся на два дома, жители которых были эвакуированы. В региональном МЧС сообщили, что горели четыре дома, к 18:22 они были потушены, а открытое горение нефти ликвидировано.