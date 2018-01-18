Завтра движение на части дороги Брест-Минск-граница РФ будет перекрыто 4 18.01.2018, 20:02

7,135

Движение будет перекрыто с 17.00 до 19.00

Движение на части автодороги Брест-Минск-граница России будет ограничено вечером 19 января, сообщила БелТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

С 17.00 до 19.00 на 369-м км автодороги Брест-Минск-граница Российской Федерации, вблизи поворота на деревню Обчак, запланирован следственный эксперимент. Будут устанавливаться обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В течение двух часов движение транспортных средств в направлении границы России будет перекрыто.

АИ рекомендует участникам дорожного движения принять эту информацию к сведению и организовать с ее учетом свою поездку.