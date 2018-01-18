МИД Беларуси сократили на треть 20 18.01.2018, 20:06

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ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Еще на 15% уменьшат загранучреждения ведомства.

После рабочей встречи с правителем Владимир Макей рассказал об оптимизации Центрального аппарата белорусского МИДа, сообщает БелТА.

– Оптимизация уже произошла. ЦА МИД сокращен примерно на одну треть. Загранучреждения МИДа сокращены на 15%, – объявил Макей.

Оптимизация по словам министра проведена с целью «работать не числом, а умением».

Также сообщается, что в 2018 году будут сокращены некоторые заграничные учреждения МИД. Больший упор будет делаться на консульства и представительства в тех странах, от которых идет большая отдача.

Кроме того, Лукашенко в условиях оптимизации поручил разработать систему морального стимулирования для сотрудников дипслужбы.

– В этом направлении ведется работа. А в 2019 году запланировано отметить 100-летний юбилей со дня основания белорусского дипломатического ведомства, – подытожил Макей.