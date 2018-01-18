Пучдемон предложил голосование по доверенности на выборах главы Каталонии 18.01.2018, 20:53

Карлес Пучдемон

Фото: AFP

Лидер Каталонии попытался обойти запрет на голосование через интернет и предложил голосование по доверенности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Карлес Пучдемон с октября прошлого года находится в Брюсселе из-за выдвинутых против него Мадридом обвинений, но он является главным кандидатом на пост главы нового правительства Каталонии.

Он и еще двое депутатов предложили комитету каталонского парламента разрешить другим парламентариям проголосовать вместо них в первом раунде выборов главы Женералитета (правительства), который состоится 31 января.

"Сегодня мы попросили парламент разрешить делегировать голоса трех парламентариев, находящихся в Брюсселе", - сказал собеседник из партии Пучдемона.

Комитет парламента Каталонии, который регулирует деятельность законодательного органа, был создан в среду и большинство в нем получили представители сепаратистских партий. Решение комитета пока неизвестно.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой ранее заявлял, что Пучдемон не может голосовать или быть избранным, если он не будет присутствовать на заседании парламента.

Напомним, две крупнейшие партии Каталонии пообещали поддержать переизбрание Карлеса Пучдемона в должности главы правительства, несмотря на угрозы Мадрида сохранить в таком случае прямое управление регионом.