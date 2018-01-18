Сильные духом белорусы окунулись в прорубь накануне Крещения 18.01.2018, 23:52

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Сотни белорусов в этот вечер сознательно отказались от домашнего тепла в пользу водных процедур на открытом воздухе.

По давней традиции накануне Крещения верующие и далекие от религии люди окунаются в прорубь: кто с радостью и восторгом, кто с ужасом и содроганием, пишет «Онлайнер».

Завтра фотографии купелей и раскрасневшихся тел наверняка разлетятся по лентам соцсетей.

В Минске и окрестностях организовано семь точек, где 19 января можно совершить ледяной ритуал под присмотром сотрудников МЧС и врачей. Все купели находятся в районах действия спасательных станций ОСВОДа.

Важно помнить, что погружение в ледяную воду — огромный стресс для организма, а для людей незакаленных — и вовсе критическая ситуация. Врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от крещенских купаний людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой, центральной нервной систем. Зимние водные процедуры также противопоказаны беременным, детям, пожилым людям, кормящим матерям.