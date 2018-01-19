Фотофакт: В Турции с помощью кранов вытащили зависший над обрывом Boeing 19.01.2018, 10:58

3,497

Фото: hurriyet.com.tr

Самолет находился в 25 метрах от моря.

В турецком Трабзоне скатившийся со склона Boeing 737-800 вытащили с помощью двух кранов, сообщает Hurriyet (перевод — gazeta.ru).

Самолет находился в 25 метрах от моря, застряв на склоне после съезда с ВПП. Два крана весом 500 и 350 тонн подняли самолет на небольшое расстояние от земли с помощью тросов, а затем развернули. После чего самолет был очищен водой из пожарных машин.

Фото: hurriyet.com.tr

14 января Boeing с 162 пассажирами на борту съехал со взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту и застрял в грязи на краю обрыва.