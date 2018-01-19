Умер бывший министр здравоохранения Беларуси 3 19.01.2018, 12:05

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Владимир Улащик

Владимиру Улащику было 74 года.

Бывший министр здравоохранения Беларуси, известный ученый, академик НАН Беларуси Владимир Улащик скончался 17 января 2018 года на 75-м году жизни, пишет tut.by.

Владимир Улащик был лауреатом Государственной премии БССР, заслуженным деятелем науки, доктором медицинских наук, профессором, академиком. Его научные исследования посвящены актуальным проблемам физической медицины, медицинской и биологической физики.

Он более 25 лет возглавлял кафедру физиотерапии и курортологии БелМАПО, избирался депутатом Верховного Совета БССР.

В 1983—1986 годах Владимир Улащик занимал пост заместителя министра и начальника IV Главного управления Министерства здравоохранения БССР. В 1986—1993 годах был министром здравоохранения Республики Беларусь.

В 2005 — 2010 годах академик работал директором Института физиологии НАН Беларуси. С 2010 года был руководителем отдела, главным научным сотрудником Института физиологии НАН Беларуси.

Прощание с Владимиром Улащиком пройдет 20 января 2018 года, в 11.00, в Большом конференц-зале НАН Беларуси (Минск, пр. Независимости, 66).