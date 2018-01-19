МЭА обвинило Россию в невыполнении сделки с ОПЕК 19.01.2018, 19:12

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Дисциплина стран-участниц сделки по сокращению добычи нефти постепенно падает.

Пока государства ОПЕК перевыполняют свои обязательства, не входящие в картель экспортеры качают больше отведенных им квот, сообщило в январском докладе о рынке энергоносителей Международное энергетическое агентство, передает finanz.ru.

В декабре, по данным МЭА, 11 стран ОПЕК, подписавших нефтяной пакт с Россией, добывали ежедневно на 1,52 млн баррелей меньше, чем в октябре 2016 года, исполняя сделку на 129%.

Сказался коллапс нефтяной промышленности Венесуэлы, где добыча упала до 1,92 млн баррелей в сутки - минимального уровня за 30 лет, объясняет МЭА, а также тот факт, что члены ОПЕК решили не "поворачивать вентиль", компенсируя провал венесуэльских поставок.

Не входящие в ОПЕК страны той же дисциплины не проявили: в декабре они добывали в среднем на 20% больше, чем предписывает соглашение.

Главным нарушителем стала Россия, исполнившая свою квоту только на 87%: добыча в РФ, по данным агентства, была снижена лишь на 260 тысяч баррелей в сутки вместо положенных 300.

Казахстан и вовсе пренебрег своими обязательствами: вместо сокращения добычи на 20 тысяч баррелей в день ее увеличили на 11 тысяч после запуска крупнейшего в стране месторождения Кашаган.

В целом за год ОПЕК исполнила соглашение на 95%, а страны вне картеля - на 82%.

Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы перевести рынок в состояние дефицита: спрос превышал предложение в среднем на 420 тысяч баррелей в день. Запасы в мировых хранилищах сокращаются каждый месяц начиная с августа и на 1 декабря опустились на 2,84 млрд баррелей.

Это провоцирует рост цен, позволяя нефтяным экономикам наслаждаться притоком валюты, но в следующем году того же "праздника" не будет, предупреждает МЭА.

Удар придет со стороны спроса, рост которого замедлится с 1,7 до 1,3 млн баррелей в день: развитые страны делают ставку на возобновляемую энергетику и электромобили, а Китай может сократить закупки в стратегический резерв из-за дороговизны барреля, объясняет агентство.

Весь новый спрос покроет "взрывной" рост добычи в США, прогнозирует МЭА. Темпы, с которыми Штаты наращивают производство, увеличатся почти вдвое - с 0,75 млн баррелей в сутки в прошлом году до 1,35 млн в текущем, если цены останутся выше 50 долларов за бочку - таков, по оценке агентства, средний уровень безубыточности сланцевых скважин.

В результате США обгонят по добыче нефти Саудовскую Аравию и будут уступать лишь России.