Белорусам предлагают выбрать лучшую почтовую марку 2017 года 19.01.2018, 19:37

С 29 января по 28 февраля все желающие могут поучаствовать в конкурсе-опросе на лучшую марку.

РУП «Белпочта» объявило конкурс-опрос на лучшую почтовую марку 2017 года, сообщает пресс-служба компании.

С 29 января по 28 февраля все желающие могут поучаствовать в конкурсе-опросе на лучшую марку.

Для этого нужно зайти на сайт «Белпочты» в раздел «Филателия», скачать бланк анкеты, заполнить его, указав номер наиболее понравившейся почтовой марки или почтового блока, и выслать на электронный адрес [email protected] Ознакомиться с условиями конкурса и заполнить предлагаемую анкету также можно в любом отделении почтовой связи страны.

Среди всех участников опроса, приславших письма в указанный срок с правильно заполненной анкетой и назвавших марку-победительницу, будут разыграны призы - наборы филателистической продукции.

Лучшей будет признана та почтовая марка либо блок, за которую проголосует большинство участников.

В прошлогоднем конкурсе победителем стал почтовой блок «Пчеловодство в Беларуси». За этот же блок Беларусь заняла 8-е место конкурса на звание самой красивой марки мира 2016 года «Большой приз выставки WIPA» в Австрии.