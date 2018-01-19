Минское «Динамо» тратит на контракты игроков почти $13 миллионов 19.01.2018, 19:57

Для сравнения, рижское «Динамо» платит хоккеистам около $6 миллионов.

Минский хоккейный клуб «Динамо» тратит на контракты игроков почти 13 миллионов долларов в год.

Об этом сообщил сайт championat.com, который приводит данные о зарплатах в клубах КХЛ.

Сообщается, что минский клуб тратит на зарплаты хоккеистов более 10 миллионов долларов в год. Еще 2,5 миллиона долларов приходится на бонусы.

Самый богатый клуб Западной конференции КХЛ — Санкт-петербургский СКА: там спортсменам за год выдают почти 39 миллионов долларов.

Самая скромная в Западной конференции — команда рижского «Динамо»: хоккеистам платят около шести миллионов долларов.