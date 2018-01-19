Полузащитник «Зенита» Капленко отказался от выступлений за Беларусь 3 19.01.2018, 21:14

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Кирилл Капленко

Белорусский хавбек Кирилл Капленко сообщил, что больше не является легионером в чемпионате России.

18-летний белорусский полузащитник Кирилл Капленко отказался от выступлений за сборные Беларуси, передает «Трибуна».

– В российском чемпионате вы считаетесь легионером?

– Уже нет.

– Согласны, что нынешний сезон стал для вас своеобразным прорывом?

– Это, понятно, далеко не предел, но во многом можно и так сказать.

– Удивились, когда Манчини именно вас взял из «Зенита-2» в основу?

– Очень! Но теперь надо работать еще больше, чтобы и дальше разрешали тренироваться с главной командой, – сказал Капленко.

Ранее сообщалось, что Капленко отказался от выступления за Беларусь, чтобы не иметь статус легионера в российских лигах.

Позже Федерация футбола Беларуси обратилась в ФИФА с просьбой завести дело на «Зенит» и футболиста.