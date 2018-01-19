Полузащитник «Зенита» Капленко отказался от выступлений за Беларусь

Полузащитник «Зенита» Капленко отказался от выступлений за Беларусь3
- 19.01.2018, 21:14
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Белорусский хавбек Кирилл Капленко сообщил, что больше не является легионером в чемпионате России.
18-летний белорусский полузащитник Кирилл Капленко отказался от выступлений за сборные Беларуси, передает «Трибуна».
– В российском чемпионате вы считаетесь легионером?
– Уже нет.
– Согласны, что нынешний сезон стал для вас своеобразным прорывом?
– Это, понятно, далеко не предел, но во многом можно и так сказать.
– Удивились, когда Манчини именно вас взял из «Зенита-2» в основу?
– Очень! Но теперь надо работать еще больше, чтобы и дальше разрешали тренироваться с главной командой, – сказал Капленко.
Ранее сообщалось, что Капленко отказался от выступления за Беларусь, чтобы не иметь статус легионера в российских лигах.
Позже Федерация футбола Беларуси обратилась в ФИФА с просьбой завести дело на «Зенит» и футболиста.