Почему в России нервничают из-за «Кремлевского доклада» 16 20.01.2018, 9:03

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Лилия Шевцова

Этот доклад подрывает модель выживания российской элиты.

Лилия Шевцова - известный эксперт-международник, специалист по России и Соединенным Штатам, работала в Московском Центре Карнеги и Институте Брукингса в Вашингтоне, сейчас сотрудничает с британской организацией Chatham House. В интервью DW Шевцова поделилась ожиданиями от публикации в США так называемого "кремлевского доклада" и нового витка санкций.

- В российских СМИ все больше материалов о так называем "кремлевском докладе", который правительство США, как ожидается, 29 января представит Конгрессу. Этот доклад - о приближенных к президенту Владимиру Путину российских олигархах, их состоянии и связях - часть закона, принятого летом 2017 года и призванного дать ответ на действия России в Украине и попытку вмешательства в президентские выборы в самих США в 2016 году. Судя по публикациям, часть российской элиты нервничает. А как вы считаете?

- "Кремлевский доклад", как теперь принято называть этот список, фактически закрывает целую эпоху не просто в отношениях между Америкой и Россией, но в геополитических отношениях. Постмодернизм, который доминировал в политике в течение последних 20 лет, с его размытостью ценностей и норм, с его готовностью Запада интегрировать авторитарные элиты, в том числе российскую, заканчивается.

Самое важное - этот доклад подрывает модель выживания российской элиты, которая заключается в том, чтобы быть с Западом, быть внутри Запада без всяких сдерживающих факторов и быть против Запада. Эта модель позволяла российской элите вывозить свою ренту из России и монетизировать ее на Западе при помощи западных лоббистских структур.

А доклад является основой для нового курса сдерживания, он прекращает механизм интеграции российской элиты в американскую экономику. Более того, этот механизм разрушается и по другой причине. Подвергаются угрозе лоббистские структуры на Западе, прежде всего в Америке, которые облегчали вывод денег из России, обналичивание и отмывание российских средств.

- Кто из российских олигархов особенно переживает?

- Переживают все, в том числе и олигархи, отнюдь не близкие к Кремлю, о чем свидетельствует неожиданный рост прошений о статусе резидента, например, на Мальте. Проблема в том, что, очевидно, есть страх того, что западная машина отмывания перестанет работать для всех, начиная с кремлевских олигархов и друзей Путина и заканчивая представителями среднего уровня.

- Насколько жесткими могут быть новые санкции?

- Здесь есть некоторые сомнения, потому что Белый дом ложится бревном на пути усилий Конгресса, в том числе и американских силовых ведомств, для того, чтобы этот доклад стал реальным эффективным инструментом. Например, в октябре 2017 года американцы фактически подвергли санкциям 33 российские компании. Но в то же время мы знаем, что американские лоббистские структуры сделали все, чтобы смягчить механизм этого санкционного списка.

Более того, европейцы, и прежде всего Германия, также легли костьми, чтобы снизить угрозу так называемых вторичных санкций, то есть санкций в адрес тех, кто будут сотрудничать с находящимися под санкциями предприятиями. По сути, "Северный поток-2" выведен за пределы всяческих угроз. Поэтому пока, как мне кажется, европейцы не готовы создавать единый фронт с Америкой в сдерживании России и возмездии в отношении России. А целый ряд стран - от Греции до Австрии - наоборот, пытаются сделать все для того, чтобы ослабить единый западный фронт против России, в том числе по вопросу санкций за агрессию в Украине.

- Как далеко готова идти в этом вопросе администрация Трампа?

- Мне кажется, что сейчас - и в этом парадокс и ирония американской внутренней политики, в последние десятилетия мы не видели столь издерганного и расколотого Вашингтона - в отношении российского курса удивительное единомыслие, о чем говорит практически единогласное принятие санкционного закона обеими палатами Конгресса. Видимо, есть единство и министерства финансов, и Конгресса, и Госдепа, чтобы этот курс реализовать.

Но лоббистские структуры остаются. Европейцы продолжат свою работу по нейтрализации чрезмерной агрессивности американских усилий. Поэтому все зависит от механизма реализации этого доклада. Нужно увидеть, насколько серьезными являются намерения американцев создать секретную часть списка, который будет так называемым "красным сигналом" предупреждения для российской элиты.

- Как поведет себя российская элита?

- Пока она шокирована, даже угроза появления списка вызывает попытки не нарываться. "Сбербанк" не работает в Крыму, компания Авена-Фридмана ("Альфа-банк". - Ред.) решила не финансировать оборонные предприятия - мы видим, что список начинает действовать. Но давайте будем реалистами - пока ожидания критиков Путина о том, что произойдет немедленные раскол российской политической элиты, и значительная часть политического класса перестанет считать Путина своим защитным механизмом и восстанет, не оправдываются, вряд ли можно ожидать такого итога. Вряд ли в интересах американцев немедленно обваливать путинский режим, потому что возникает вопрос - а что дальше произойдёт в этой ядерной стране?

- По мнению некоторых экспертов, одна из целей "кремлевского доклада" - расколоть элиты в России. Это возможно?

- Я думаю, что недовольство, страхи, сомнения внутри российской элиты этот закон породит. А также стремление убежать, вывести активы. Но ожидать сейчас революции совершенно беззубого, беспомощного российского класса, тем более бизнес-класса, самого трусливого из всех подразделений российской элиты, когда в обществе все спокойно? Вот если в обществе начнется волна, если массы выйдут на улицу, хотя бы часть, как это было в 2011-2012 годах, и когда часть либералов, даже бывшие члены правительства сочли для себя необходимым участвовать в митинге на площади Сахарова и Болотной, тогда другое дело.

- Кроме доклада и списка олигархов закон о противодействии России предусматривает и другие санкции - против военно-промышленного комплекса, энергетического сектора и госдолга. США пойдут на это?

- Я думаю, что уже весьма болезненно ощущает себя, прежде всего, российский ВПК, потому что где искать новые технологии - в Китае? Очень серьезные проблемы в сырьевой газонефтяной отрасли, потому что без бурильных установок и мечтать не нужно об арктическом шельфе. Но сейчас американцы будут угрожать очень серьезным ударом - попыткам России финансировать свой государственный долг.

Как известно, китайцы денег просто так не дают, либо под большие проценты. Более того, китайцы не хотят нарушать западный санкционный режим - что любопытно, для них отношения с Америкой и Европой гораздо важнее отношений с Россией. Поэтому попытки сузить поле маневра для рефинансирования российского госдолга - это следующий этап политики по новому сдерживанию России.