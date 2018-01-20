В Могилеве 30 лет строили вуз. Теперь разбирают 2 20.01.2018, 12:35

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Очередные красивые планы заканчиваются пшиком.

Результатом почти 30-летнее стройки стал демонтаж. В центре Могилева, неподалеку от облисполкома, возобновились работы на «новом корпусе БРУ». В прошлом году на его консервацию выделили деньги, а сегодня его разбирают, передает «Белсат».

Новый спорткомплекс вместе с учебно-лабораторным корпусом Белорусско-российского университета строят в Могилеве с 1991 года. Стройка много раз приостанавливалось, поэтому на сегодня готов только многоэтажный каркас корпуса и так называемый нулевой цикл спортивного зала.

«Успели построить нулевой цикл, то есть подземную часть, фундамент, который занимает значительную часть от стоимости объекта. А теперь эти деньги налогоплательщиков тратятся — разбираются все конструкции и будут закопаны под волейбольную площадку», — возмущается каменщик пятого разряда Алексей Павловский.

Студенты Белорусско-российского университета пользуются спортивными объектами по всему городу, и новый собственный зал был бы не лишним.

Зачем разбирать?

Алексей уверен, что демонтируют фундамент спортивного зала из-за того, что восстановить его уже невозможно.

Алексей уже неоднократно обращался к ответственным лицам с вопросом, когда достроят или хотя бы законсервируют корпус. В апреле 2016-го активист получил ответ от тогдашнего заместителя председателя облисполкома Валерия Малашко, что на консервацию объекта потратили 600 миллионов неденоминированных рублей.

«Пришел на прием к Лавренкову, помощнику президента по Могилевской области, и задал вопрос — куда делись деньги на консервацию. И мне пришел ответ от Сазонова, ректора университета, что они эти деньги не получали, и в связи с этим работы по консервации не производились », — подчеркнул господин Павловский.

Активист убежден, что государственные деньги осели в чьем-то кармане, и по этому поводу уже направил обращение в Генеральную прокуратуру Беларуси.

Теперь же, как следует из сметы, только на демонтаж расходуется более Br 20 тыс. Всего же, согласно ответу ректора на запрос Алексея Павловского, стоимость «корректирования» объекта — Br 236 тыс.