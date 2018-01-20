БМВ протаранил остановку в Могилеве 20.01.2018, 19:04

2,051

Пострадали три человека.

В субботу, в Могилеве, около 15 часов, водитель BMW не справился с управлением и сбил трех человек, которые стояли возле остановки. Как объяснили в ГАИ, водитель не справился с управлением, пишет kp.by.

Пострадавших сразу отправили в больницу и их осмотрели врачи. Один из сбитых получил незначительные травмы и после осмотра вернулся на место происшествия.

Как передает belta.by со ссылкой на инспекторов ГАИ, пока что неизвестно, что именно стало причиной ДТП. По крайней мере, сложных погодных условий не было, а асфальт был открытым.