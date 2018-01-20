«Если у меня не было дохода, почему я должен платить?» 13 20.01.2018, 20:01

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Фото: onliner.by

Из-за долга ФСЗН предприниматель чуть не лишился авто и почти стал невыездным.

Брестчанин Владислав работает индивидуальным предпринимателем вот уже несколько лет. За это время у него не раз возникали сложности в работе: то просел рынок, потом пошли неплатежи. Бывали месяцы, когда доходов у него не было совсем, за них он остался должен Фонду социальной защиты больше 800 рублей, пишет onliner.by.

— Я работаю по упрощенной системе налогообложения и обязан уплачивать взносы в ФСЗН в размере 35% от минимальной зарплаты в месяц (за прошлый год эта сумма составила 989 рублей. — Прим.), — говорит мужчина. — Занимался грузоперевозками, но в 2014—2015 году был спад в этой отрасли, объемы резко упали. Приходилось месяцами ждать оплаты, закладывать свои деньги, чтобы как-то жить и работать. В общем, все как-то как снежный ком навалилось. Решил менять сферу, пошел в торговлю: стал работать торговым представителем по договору подряда. Здесь тоже оказались проблемы со своевременной оплатой работы. Опять пошли месяцы провиса. Так за два года у меня появилось больше 800 рублей долга по отчислениям в ФСЗН плюс пошла пеня.

Мужчина говорит, что пытался общаться с управлением ФСЗН по Брестской области: ему предложили отсрочку на несколько месяцев либо второй вариант — приостановить деятельность.

— Потом я узнал, что приостановление деятельности ИП не освобождает меня от уплаты взносов в ФСЗН, — говорит Владислав. — Как только я возобновлю деятельность — мне придется уплатить все до копейки за тот период, на который я приостанавливался. Ну или вариант закрыть ИП, но этого по объективным причинам сделать не мог. В итоге до января нынешнего года у меня висел вот этот долг в 820 рублей. По белорусскому законодательству, если я не заплачу его, то меня не выпустят из страны или даже арестуют автомобиль, без которого я не могу работать. Но я же не виноват в том, что ситуация в стране сложная.

Фото: onliner.by

В итоге мужчина взял взаймы у друзей и выплатил долг. Сейчас ждет калькуляцию пени. Говорит, что там тоже немаленькая сумма.

— Знаете, что меня во всей этой истории больше всего возмущает? Ведь когда ты работаешь по найму и тебя вдруг увольняют, ты можешь месяцами искать новое место и никто не требует от тебя уплаты взносов в ФСЗН. Почему нельзя сделать для ИП точно так же: нет доходов — не плати. Почему такая несправедливость?

Что говорит ФСЗН?

Начальник управления методологии сбора платежей и профессионального пенсионного страхования Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Елена Хлус отмечает: заданные предпринимателем вопросы связаны с развитием законодательства на перспективу и не касаются действующего порядка уплаты взносов в ФСЗН.

— Учитывая, что вопросы по поводу уплаты ФСЗН со стороны ИП поднимаются и обсуждаются, прорабатываются вопросы по изменению отдельных его положений, готовится соответствующий проект Указа, дату вступления в силу которого пока сложно определить, — объяснила Елена Хлус. — Но это только планы, а в реальности надо понимать, что за 2017 год срок уплаты истекает 1 марта 2018 года.

Доход для исчисления взносов определяется предпринимателем самостоятельно, но при этом его сумма не должна быть менее размеров минимальной заработной платы. Следует отметить, что ничто не мешает предпринимателю вносить платежи на протяжении текущего года и не накапливать всю сумму к 1 марта. Минимальный платеж за полный календарный год составляет 1113,00 руб.

В отношении тех лиц, которые имеют льготы по уплате взносов (наличие трудовых отношений, является собственником и руководителем юридического лица, уход за ребенком до 3 лет, обучение, приостановка деятельности в случаях пребывания в армии, местах лишения свободы, вынесения приговора о лишении права заниматься предпринимательской деятельностью), сумма взносов рассчитывается с учетом этих периодов. При этом предприниматели должны побеспокоиться о своевременном предоставлении подтверждающих сведений в органы фонда по месту постановки на учет (по законодательству это является их обязанностью). По тем предпринимателям, которые подали заявление на прекращение деятельности в регистрирующий орган, взносы рассчитываются до указанной в заявлении даты ее прекращения.

Фото: onliner.by

В случае неуплаты взносов в срок, начиная с 2 марта формируется задолженность, которая в обязательном порядке подлежит взысканию органами фонда. За каждый день просрочки начисляются пени. При этом надо понимать, что задолженность, образовавшаяся за прошлые годы, должна быть также уплачена в фонд.

В дополнение хотелось бы отметить, что предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск (ст. 1 Гражданского кодекса). Полагаю, что минимизировать эти риски, в том числе связанные с уплатой налогов, взносов и др. платежей, возможно только при условии, что вы хорошо ориентируетесь в действующем законодательстве.

Хотелось бы просто напомнить, что уплата взносов в ФСЗН — это гарантия социальной защищенности гражданина при оплате пособий по временной нетрудоспособности и отдельных видов пособий семьям, воспитывающим детей, и, конечно, будущая пенсия. Сегодня право на трудовую пенсию имеют граждане, у которых продолжительность периода уплаты взносов в ФСЗН не менее 16 с половиной лет, в 2025 году — 20 лет. В противном случае пенсию по возрасту не назначат. Гражданин сможет лишь рассчитывать на получение социальной пенсии.