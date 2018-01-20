Россия вывела войска из cирийского Африна 6 20.01.2018, 22:43

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Вывод связан с началом турецкой военной операции в Сирии.

Оставшиеся в Сирии российские формирования — оперативная группа военных Минобороны и военной полиции — переведены из района Африн после того, как Турция объявила о начале там военной операции против курдов и нанесла первые удары. Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое поступило в РБК.

«Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», — следует из сообщения.

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн началась ранее в субботу, 20 января. О ее фактическом начале объявил президент страны Реджеп Эрдоган.