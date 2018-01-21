Ученые нашли объяснение загадочному космическому свечению 1 21.01.2018, 11:50

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Исследователи изучили эффект, оставшийся после слияния нейтронных звезд.

Астрономы объяснили загадочное послесвечение, которое осталось после слияния нейтронных звезд. По мнению исследователей, это загадочное событие объясняется последствиями выбросов плазмы, сообщает Phys.org.

Исследователи подчеркивают, что обычно наблюдаются короткие вспышки гамма-излучения, которые возникают из-за столкновения струй плазмы, которые вырываются из черной дыры или нейтронной звезды, с газом и пылью. Как только приток энергии завершается, прекращается и свечение.

Вместе с тем, наблюдение продолжительной вспышки после слияния нейтронных звезд, зарегистрированного 17 августа 2017 года на расстоянии 138 миллионов световых лет от Земли, показало, что механизм возникновения послесвечения должен быть сложнее.

ФОто: Phys.org

По мнению ученых, столкновение нейтронных звезд вызвало выбросы плазмы. В межзвездной среде из-за джетов возникли ударные волны, которые нагрели газ и пыль, заставив межзвездную среду испускать излучение в рентгеновском и радиодиапазонах. При этом вокруг джетов образовался "кокон", который светится в течение многих месяцев.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.