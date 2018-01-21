Официальная газета опубликовала фельетон на Лукашенко? 27 21.01.2018, 13:58

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В конце сатирического рассказа правитель бежит к своему куму в Зембландию.

Пятый номер газеты «Вечерний Могилев» за 17 января получился огненным – в нем опубликован фельетон о стране «в самом центре континента Евраландии» Шнапсруссии. Подписан текст имененм Полины Малининой (по некоторым данным так подписывается главный редактор издания Надежда Левченко), сообщает mspring.online.

«Народный сказ про страну Шнапсруссию» — это фельетон, в котором есть «викинги», которые живут в «казармах кафельных в столице их белокаменной». Для них круглый год «батраки выращивают картофель-фри и варят шоколадные пудинги». Определенно, в материалах можно уловить определенную связь Шнапсруссии с Беларусью. Сходство усиливается, когда в фельетоне появляется «светлейший и мудрейший» правитель Каролинг Справедливейший.

«Раз в год Каролинг для своих батраков проводит парады. Стройными рядами викинги с алебардами на плечах маршируют под звуки гимна страны Шнапсруссии. Гарцуют всадники на боевых слонах, словно на тракторах, по площади Победителей», — пишет Малинина.

Далее мы узнаем, что «от такого вида сердце батрачье любовью переполняется к своему правителю. А для тех полуросликов, у кого сердце любовью такой пламенной не переполняется и кто на плантациях не вкалывает, а предпочитает тунеядствовать, Каролингом Справедливейшим уготованы нары дубовые и розги пудовые».

Любопытно, что в конце фельетона правителя Шнапсруссии ждет фиаско – его подчиненные поднимают восстание, поскольку он «вместо завода винокуренного поставил завод хлебобулочный, вместо цистерн спиртовых поставил чаны мукомольные».

Возмущенный люд снес викингов на шипастых колесницах и захватил дворец Повелителей, однако «Каролинг полетел за тридевять земель к своему куму Султану Бармалеевичу в страну Зембландию спасаться от гнева народного».