Фермер из-под Витебска: Бананы у нас растут, как огурцы 56 21.01.2018, 14:05

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В агроусадьбе под Чашниками собирают экзотические фрукты.

За окном идет снег, а хозяйка агроусадьбы «Абузерье» в Чашникском районе Лариса Иванова нарезает к утреннему чаю лимон — она только что сняла его с дерева в собственной оранжерее. А еще здесь растут пальмы, мандарины, апельсины, инжир и бананы. С тихим журчанием льется вода в бассейн. В нем плавают большущие осетры: кажется, они мудрые, старые, как мир, и вообще из какой-то сказки. Выводит трели канарейка, а точнее, кенар. Кажется, ты перепутал или время — из зимы попал в лето, или место — вместо севера Беларуси очутился на райском острове. Но на самом деле единственная в стране агроусадьба, где растут экзотические для наших широт растения, — в какой-то сотне километров от Витебска. Необычный феномен журналисты tut.by описали в своем репортаже:

«Не ботаник и даже не специалист по туризму»

В деревню Абузерье мы приехали еще затемно: зимой светает поздно. В оранжерее — +20°C, и мы тут же согреваемся с мороза. Гуляем по зеленым аллеям и на каждом шагу даемся диву. Вот растет раскидистая юкка, вот кофейное дерево, а вот огромная вашингтония. Про каждое растение Лариса Иванова может рассказать целую историю:

— Вашингтония вымахала под 10 метров, пришлось обрезать верхушку, иначе проломила бы крышу. А ведь сразу не хотела расти! Я и так, и эдак с ней возилась, переносила с места на место. В итоге капризуле понравилось именно тут, и она вытянулась выше всех других вашингтоний в оранжерее.

Долго не приживался инжир. Но Лариса совладала и с этим представителем субтропиков. Своенравно вело себя и кофейное дерево: «Сидело-сидело три года маленьким ростком. Потом все же выросло, но не так пышно, как хотелось бы. Теперь жду, когда зерна появятся».

Но большинство растений — а их на 12 сотках около 50 видов — быстро освоились с условиями, которые создали для них в оранжерее.

Интересно, что Лариса — не ботаник.

— И даже не специалист по туризму, — с улыбкой уточняет хозяйка агроусадьбы. — Моя специальность — «международные отношения». Родилась в российском городе Пыть-Ях, это в Югре. Но так получилось, что оказалась здесь, на белорусской земле, и заинтересовалась аграрной сферой и турбизнесом. В «Абузерье» — 150 соток. Вначале выращивали обычные огурцы, помидоры. А потом возникла идея использовать землю как-то нестандартно, чтобы можно было любоваться природной красотой не только в традиционный дачный сезон, но и круглый год. Построили оранжерею. Сразу посадили декоративно-лиственные растения, которые растут в теплых странах. А позже решились и на экзотические плоды: бананы, апельсины, мандарины, лимоны, персики, инжир. Благо с посадочным материалом сейчас нет никаких проблем — его можно купить и в интернете, и в цветочных магазинах.

«Бананы — это неприхотливая трава»

Бананы в «Абузерье» — не такие, как на рынке или в магазине. Они — короткие и зеленые, чем-то даже похожи на огурцы. Растут, как уверяет Лариса, без особых капризов — как те же огурцы или трава.

— Банан, как считают ученые, — и есть трава, а не дерево. А его плоды, с ботанической точки зрения, — это ягоды. Культура неприхотливая. От завязи до созревания плодов проходит 4−5 месяцев. Собираем урожай и полностью срезаем стебель. И от корня опять растут новые побеги, — просвещает бизнес-леди, а по совместительству ботаник.

Своими бананами гостей здесь угощают уже 6 лет.

— Посадила банан, чтобы разнообразить оранжерею чем-то новеньким. Информации о том, как выращивать это растение в наших широтах, не очень много, поэтому многое делала методом тыка. Что бананы созреют, никак не ожидала. Ведь это был просто эксперимент. И он неожиданно удался! Когда собирали первый урожай, плоды были длинные. А потом уже пошли такие вот аккуратненькие, маленькие. По вкусу они тоже отличаются от магазинных — ароматнее, слаще и нежнее.

А вот цитрусовые и некоторые другие растения, по словам Ларисы, требуют гораздо больше внимания.

«Апельсины я посадила необычного сорта: у них зеленая кожура, но они спелые и сочные. Если эти плоды становятся оранжевыми, значит, они уже перезрели», — объясняет Лариса Иванова

Хозяйка посадила лимоны Мейера и Пандероза. Плоды у второго сорта вырастают весом до килограмма

— На уход за всем этим зеленым «царством» уходит от 2 часов до целого дня. Это полив, подкормка, черенкование, обрезка, обработка земли, протирание листиков, профилактика болезней, сбор плодов и т.д. Некоторые растения принимают душ. Чтобы помыть, например, вот этот большой фикус, нужно взобраться на лестницу.

У Ларисы есть 3 помощника, но главным — подбором растений и их посадкой — занимается она сама.

— С радостью помогают мне и дети — 5-летняя дочка и 3-летний сын. Им интересно поливать растения из шланга, удалять сухие листочки, собирать фрукты… Вообще они очень любят играть в оранжерее: здесь и горка, и качели, и много места для езды на самокате, пряток, догонялок!

Секрет урожая южных фруктов в северном регионе, по мнению Ларисы, прост:

— Просто в растение нужно вкладывать душу. И помнить о нем каждый день.

«Можем и осетра запечь. Он в бассейне плавает»

В прошлом году в «Абузерье» отдохнули 800 человек. Самые частые гости — семьи из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Минска, Витебска. Иногда приезжают и туристы из более далеких мест.

— Например, немцы ходили по оранжерее и ахали: «Green Paradise!» («Зеленый рай!»), а китайцы написали отзыв, что почувствовали себя тут, как дома, в Азии, — говорит Лариса Иванова.

Гости не только любуются фруктами, им подают их к столу. Хозяйка не без удовольствия перечисляет, чем здесь кормят:

— Всем, конечно же, нравится свежевыжатый апельсиновый сок. Еще варим варенье из своих персиков — они созревают в теплице в августе. Делаем домашнее вино: в усадьбе — сад с яблонями, вишней, черешней, смородиной… Вообще стараемся удивить кухней разных стран. Можем подать как белорусские драники, так и китайскую курицу в апельсиновом соусе или свиные ребрышки под соусом барбекю. Кто-то заказывает осетра, угря из Лукомльского озера — оно находится в сотне метров от усадьбы, за забором. Осетра можно и целиком запечь или приготовить стейк. Но самая отменная рыбка — это наш судачок.

Кроме осетров в усадьбе живут кенар, кролик и кот Савелий. Их обожают и маленькие, и взрослые гости.

В целом агроусадьба ориентирована на семейный отдых. Под пальмами в абузерских «тропиках» встречают Новый год, отмечают свадьбы, дни рождения и т.д. Если люди выбирают более спокойный отдых, то родителям нравится, что здесь принимают даже самых маленьких детей. Для них есть специальное меню, игровая площадка, по праздникам работают аниматоры.

После новогодних праздников гостей немного, но хозяйка надеется, что это временно:

— Сегодня нелегко привлечь клиентов — очень высокая конкуренция, в стране около 2 тысяч агроусадеб. Из Витебска к нам не торопятся ехать, считают, что это далеко. Того же москвича заинтересовать проще: ему проехать к нам 600 км за 6 часов — все равно что добраться по «пробкам» на свою дачу. Но москвичи поедут, когда начнется сезон…

Непросто, по словам Ларисы, и охватить все пожелания:

— Один хочет пойти на охоту, второй — на рыбалку. Третий просит, чтобы свозили в грибы. А четвертый желает покататься на лошади. При этом кому-то нужна баня… Но стараемся угодить всем.

Что касается оранжереи, то в ней, возможно, начнут собирать и ананасы. Лариса уже загорелась этой идеей.