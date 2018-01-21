БГК имени Мешкова выиграл Кубок Риихимяки
- 21.01.2018, 18:08
Брестские гандболисты одержал победу на турнире в Финляндии.
В заключительном матче Кубка Риихимяки брестчане выиграли у хозяев — 33:28, передает «Прессбол».
Риихимяки — БГК им. Мешкова — 28:33 (11:15)
БГК им. Мешкова: Турчик, Черепенько; Будейко , Ященко (3), Шкуринский (4), Никуленков (4), Наумук, Шумак (5), Вукич (2/1), Проданович (1), Разгор (5/3), Дорофеев, Сельвесюк (2), Куран, Лощаков, Астрашапкин (6).
Кубок Риихимяки. Результаты:
19.01. Колдинг — БГК им. Мешкова — 31:34; Риихимяки — Афтурелдинг — 34:31
20.01. Афтурелдинг — БГК им. Мешкова — 26:33; Риихимяки — Колдинг — 32:31
21.01. Афтурелдинг — Колдинг — 23:19; Риихимяки — БГК им. Мешкова — 28:33
Положение команд: БГК им. Мешкова — 6 очков (3 игры), Риихимяки — 4 (3), Афтурелдинг — 2 (3), Колдинг — 0 (3).