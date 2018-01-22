Гройсман: За три-четыре года Украина обеспечит себя газом 22.01.2018, 7:32

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Владимир Гройсман

Фото: izvestia.kiev.ua

Его цена будет на 30% ниже , чем сейчас.

года сможет сама обеспечивать себя газом. Такие ожидания озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью телеканалу ICTV.

"Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем уменьшить цену газа", – сказал он.

Украина перестала закупать газ у РФ в ноябре 2015 года.

17 января глава "Нафтогазу" Андрей Коболев сообщил, что в 2018 году Украина намерена закупить у России 4–5 млрд м³ газа.

Коммерческий директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил, что переговоры с "Газпромом" относительно контракта на поставку газа начнутся в ближайшие дни.