Гройсман: За три-четыре года Украина обеспечит себя газом
- 22.01.2018, 7:32
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Его цена будет на 30% ниже , чем сейчас.
года сможет сама обеспечивать себя газом. Такие ожидания озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью телеканалу ICTV.
"Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем уменьшить цену газа", – сказал он.
Украина перестала закупать газ у РФ в ноябре 2015 года.
17 января глава "Нафтогазу" Андрей Коболев сообщил, что в 2018 году Украина намерена закупить у России 4–5 млрд м³ газа.
Коммерческий директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил, что переговоры с "Газпромом" относительно контракта на поставку газа начнутся в ближайшие дни.