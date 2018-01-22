«Миссис Земной шар 2017» из Беларуси: Нет ничего невозможного 4 22.01.2018, 11:06

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Елена Пивоварова поделилась секретами красоты и успеха.

Белоруска Елена Щербак (Пивоварова) завоевала титул «Самая красивая женщина» на Международном конкурсе красоты «Миссис Земной шар 2017». За победу боролись представительницы из более 70 стран мира. Конкурс проходил в Китае, пишет spektr.by.

Елена Пивоварова окончила БГПУ им. М. Танка. Училась на факультете дефектологии. 10 лет проработала в школе. Признаётся, что все изученные методики по развитию моторики, внимания, памяти, мышления и речи пригодились в жизни. Многодетная мама сейчас в декретном отпуске с младшей дочерью Софией.

— Рождение дочерей вдохновило нас на создание домашнего детского Центра Развития в соединении с природой в деревне Старое Село. Мы хотим создать Пространство для раскрытия лучших качеств личности ребёнка и его потенциала. Сохранить первозданность такого уникального «явления» как ребёнок.Так же акцент сделаем на красоту внешнего и внутреннего мира, — подчеркнула Елена Пивоварова.

В свободное время проводит семинары, где рассказывает о женской красоте и как её не потерять.

— Уже как 5 лет я занимаюсь раскрытием сакральной женственности через танец Мандала. Провожу женские семинары, направленные на гармонизацию и оздоровления. Каждая женщина получает то наполнение, то состояние, которого ей не хватало. И вносит его в свою жизнь, свою семью. Учится быть музой для любимого и детей, — рассказывает Елена Щербак.

«Модельная карьера»

Свою карьеру Елена начинала с 1995 года. Работал в модельном агентстве «Тамара». Там она получила свои первые профессиональные навыки. В 1996 г. стала Национальной моделью Беларуси и поехала представлять Беларусь на конкурсе «Мисс Европа». Впервые завоевала титул 1-й вице Мисс Европа. После яркой победы на европейском конкурсе предложили контракт в Англии, но она отказалась. Учёба оказалась важнее модельного бизнеса.

— Семейным советом приняли решение получить педагогическое образование. И я не жалею, так как это моё призвание — развивать детей. Люблю их и вдохновляюсь, — признаётся Елена.

«Миссис Земной шар 2017»

В прошлом году поступило приглашение представлять свою страну на Международном конкурсе для замужних Mrs. Globe. Елена тут же согласилась и начала активную подготовку.

— Подготовка была активной: за два месяца училась петь. Занималась с хореографами и с балетом, чтобы выступить с творческим номером. Ускоренные фотосессии, запись видеовизитки страны. Подготовка национального костюма и пошив платьев у ведущего белорусского дизайнера и, конечно же, восстановления фигуры после родов. Много усилий, времени и средств. Поставили перед собой высокую планку. Я осознала, что нет ничего невозможного, если это твой путь, — признаётся Елена Пивоварова.

По словам Елены Щербак, самой главной задачей было хорошо представить свою страну и познакомиться с представительницами всех стран.

— Конкурс дал мне новое дыхание, уверенность и вдохновил на дальнейшее благое дело. Сейчас для меня важен именно сам процесс и возможность сделать что-то полезное для развития семьи, — подчеркнула Елена Пивоварова.

«О гардеробе»

— Честно говоря, я не слежу за модой, заметила, что мода следит за мной. Хочется, конечно, как женщине, чаще обновлять гардероб, но пока были более важные ценности и предпочтения по расходам, да и гардероб придётся тоже расширять по вместимости (улыбается), — поделилась Елена Щербак.

«Начинаю свой день с молитвы»

Елена признаётся, что тяжело установить какой-то график в декретном отпуске. Большая часть времени уходит на детей. Каждый день начинается с молитвы и благодарностей за всё, что есть в жизни.

— Упражнения для тела тоже очень люблю, прогулки на велосипеде, танцую и пою для себя. Также люблю и проводить занятия по танцу Мандала. До Нового года посещала бассейн с саунами. И, конечно же, вдохновляет массаж, все спа процедуры и уходы для лица и тела.

В меню только здоровая еда без искусственных добавок и красителей. Признаётся, что желает исключить мясные продукты и меньше есть сладкого. На завтрак Елена кушает сухофрукты, орехи, кашу или творог. Утром обязательно выпивает стакан тёплой кипячёной воды.

Международный конкурс красоты «Миссис Земной шар 2017» вдохновил Елену Пивоварову на запуск Международного проекта по женскому развитию и пригласить в Беларусь участниц из других стран мира, чтобы показать им все достопримечательности и красоты нашей страны.