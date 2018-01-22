Марина Слуцкая стала лучшей на турнире по дзюдо в Тунисе

Марина Слуцкая стала лучшей на турнире по дзюдо в Тунисе1
- 22.01.2018, 16:26
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Белорусская спортсменка выиграла золото в категории свыше 78 килограммов.
Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая (весовая категория свыше 78 кг) выиграла золотую медаль на международном турнире категории "Гран-при" в Тунисе, сообщает «Прессбол».
В финале соревнований белоруска встретилась с представительницей Бразилии Беатриз Соузой. Слуцкая провела на сопернице удушающий прием и получила от судей оценку "иппон".
Бронза досталась сразу двум спортсменкам — украинке Галине Тарасовой и хозяйке первенства Ниэль Шейх Руху.
Сейчас Слуцкая готовится к турниру "Большого шлема" 10-11 февраля в Париже и чемпионату Европы, который с 26 по 28 апреля пройдет в Тель-Авиве.