В Беларуси предложили ввести «налог на пакеты» 65 22.01.2018, 16:29

33,264

С таким предложением выступило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси задумалось о новом ограничении на использование пластиковой тары: «не исключено» введение налога на использование полиэтиленовых пакетов, передает «Радыё Свабода».

Производители и поставщики пластиковых пакетов уже платят экологический налог (полученные деньги перенаправляют на дальнейший сбор и переработку отходов), теперь же предлагается возложить налог на потребителей.

Просто так отказаться от пластиковых пакетов сейчас сложно

Председатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов заявил, что поддерживает саму идею борьбы с пластиковой тарой, но не считает налог хорошей идеей.

«Решение неправильное: оно половинчатое, - рассуждает Маргелов. - Надо решать вопрос бумажных пакетов. На самом деле проблема пластиковой тары есть, но сначала мы создали льготные условия для пластиковых пакетов, законодательно обеспечили то, что в магазинах они должны быть бесплатные. А теперь хотим вводить налог на них, не создав условий для бумажных».

Если сейчас владелец белорусской торговой сети решит заменить в магазинах пластиковые пакеты на бумажные, это будет дорого, или вообще невозможно, полагает Маргелов. Нет ни инфраструктуры под бумажные пакеты, ни самих пакетов в достаточном количестве (чтобы заменить пластиковые глобально), ни таких бумажных пакетов, которые выгодно было бы давать бесплатно. Производителей пластика хватает, есть достаточно дешевых вариантов.

По мнению Маргелова, нужно сначала заниматься бумажными пакетами (делать их доступными), а потом пластиковыми (бороться с их распространением). Он также отмечает, что пластик для пакетов в Беларуси в основном покупают в России, а бумажные могут производить своими силами.

Но сама идея борьбы с пластиковыми пакетами правильная, если с ними бороться комплексно и «не остаться совсем без пакетов», говорит Маргелов. Использованные пакеты лежат на свалках и не утилизируются, а сами они не разлагаются сотни лет.