Работники посольства Украины в Беларуси почтили память Михаила Жизневского 22.01.2018, 20:11

Михаил Жизневский

Украинские дипломаты навестили могилу Героя Небесной Сотни под Гомелем.

Украинские дипломаты навестили могилу белоруса Михаила Жизневского под Гомелем, сообщает официальный «Твиттер» посольства Украины в Беларуси.

Как ранее сообщал Charter97.org, cегодня же памятник гомельчанину, который находится в Киеве на улице Грушевского, посетил украинский президент Петр Порошенко.

Співробітники Посольства України в Республіці Білорусь відвідали Гомель щоб вшанувати пам'ять Героя України Михайла Жизневського pic.twitter.com/MRPrN5GIaM — UKR Embassy in BLR (@UkrainavRB) 21 января 2018 г.

Напомним, Михаил Жизневский был убит в Киеве на улице Грушевского ровно 4 года назад, 22 января 2014 года. Тогда, в ходе разгона мирной на тот момент еще демонстрации, от пулевых ранений погибли белорус и армянин Сергей Нигоян.

Впоследствии Михаилу было присвоено звание Героя Небесной сотни а его семье правительством Украины была назначена пожизненная пенсия. На улице месте его гибели — улице Грушевского — установлен памятник. Похоронен Жизневский на сельском кладбище под Гомелем.