В Купаловском театре поставят «Радзіва Прудок» Горвата
- 22.01.2018, 21:54
Театральная постановка по нашумевшей книге Андруся Горвата состоится в апреле.
В апреле на Камерной сцене Купаловского театра заявлено постановка по книге «Радзіва Прудок» писателя Андруся Горвата.
«Народная воля» напоминает, что его произведение стало настоящим открытием в белорусской литературе, одаренное небывалой читательской любовью.
Режиссером спектакля выступит известный актер Купаловского театра Роман Подоляко.
А 27-28 января на главной сцене Купаловского - «Ревизор» Гоголя в постановке Николая Пинигина.