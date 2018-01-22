В Купаловском театре поставят «Радзіва Прудок» Горвата 22.01.2018, 21:54

Андрусь Горват

Театральная постановка по нашумевшей книге Андруся Горвата состоится в апреле.

В апреле на Камерной сцене Купаловского театра заявлено постановка по книге «Радзіва Прудок» писателя Андруся Горвата.

«Народная воля» напоминает, что его произведение стало настоящим открытием в белорусской литературе, одаренное небывалой читательской любовью.

Режиссером спектакля выступит известный актер Купаловского театра Роман Подоляко.

А 27-28 января на главной сцене Купаловского - «Ревизор» Гоголя в постановке Николая Пинигина.