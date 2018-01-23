Геннадий Федынич: Международные организации отреагируют на «дело профсоюзов» 2 23.01.2018, 18:19

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Геннадий Федынич

Фото: ПЦ "Весна"

Власти грубо вмешиваются во внутренние дела РЭПа.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал правозащитному центру "Весна" ситуацию с массовыми допросами членов организации Следственным комитетом, которые происходят в последнее время.

23 января профсоюз РЭП выступил с соответствующим заявлением, которое направил не только в Генеральную прокуратуру Беларуси, но и в Международную организацию труда (МОТ), Международные профсоюзные объединения и всем заинтересованным.

"В последнее время по просьбе Следственного комитета Минска массово начали вызывать членов профсоюза и активистов в следственные комитеты областных и районных центров. По нашим подсчетам на данный момент было вызвано более 90 человек.

Мы считаем, что это давление в первую очередь на членов организации для того, чтобы дискредитировать работу профсоюза и его руководство, и чтобы в итоге профсоюз сбавил обороты в своей активности по защите своих членов", - отмечает Геннадий Федынич.

Он полагает, что такого в новейшей истории Беларуси еще не было: чтобы столько людей было опрошено следователями, которые совсем не имеют отношения к сфабрикованному уголовному делу, возбужденному против него и Игоря Комлика.

"Я надеюсь, что мы вместе с международными профсоюзными организациями выработаем целый ряд конкретных мероприятий, которые позволят нам установить законность и прекратить это уголовное дело.

Стоит отметить, что сейчас идет такое грубое и неприкрытое вмешательство во внутренние дела профсоюза: следственный комитет недели три назад запросил у нас полные списки членов - с самого начала деятельности до настоящего времени - со всеми выходными данными: телефонами, местами работы и проживания людей. Безусловно, мы сказали, что на такой запрос мы не можем дать ответ, потому что это внутренняя информация профсоюза и у нас есть целый ряд оснований, чтобы не давать такую ​​информацию", - подчеркивает председатель профсоюза РЭП.

Однако, по мнению Геннадия Федынича такие данные могли быть взяты из тех компьютеров, которые были изъяты у них в ходе обысков 2 августа прошлого года и до сих пор не возвращены.

"Или власть не понимает, что нарушение прав человека, прав профсоюзов - это не то, на что сегодня можно закрыть глаза?

Международные организации безусловно отреагируют на это, каким именно образом - увидим в очень скором времени. Но я считаю, что уголовное дело против профсоюза РЭП не позволит увеличить те инвестиции, которые ожидает правительство, и те проекты, которые крайне необходимы для экономики Беларуси.

И ответственность за это будут нести и власть, и те люди, которые сейчас ведут это уголовное дело", - отметил он.

Напомним, утром 2 августа сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у председателя профсоюза Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комлика.

Затем было объявлено, что в отношении обоих возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса - "уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".

Игорь Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич находится под подпиской о невыезде. Оба считают себя невиновными и выплачивать начисленные им налоги не собираются.