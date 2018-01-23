Обама возвращается 3 23.01.2018, 19:42

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Барак Обама

Почему экс-президент США снова окунется в большую политику.

Нынешний президент США Дональд Трамп имеет рекордно низкие рейтинги, электорат в нём разочарован. Newsweek (перевод - focus.ua) рассказывает о том, почему на этом фоне Барак Обама решает возобновить активную политическую деятельность.

Когда в 2016 году в США проходили выборы в конгресс, Республиканская партия опасалась, что не сможет набрать достаточно голосов. Тогдашние опросы общественного мнения прочили победу демократам. В итоге то ли американцы устали от политики партии предыдущего главы Белого дома, то ли расчёты социологов оказались неверными, но победили республиканцы.

В ноябре 2018-го грядут новые выборы в конгресс. На них однопартийцам Дональда Трампа придётся изрядно попотеть, ведь в политику собирается вернуться Барак Обама, чтобы поддержать кандидатов, которые разделяют его ценности.

Оппозиционер

У 44-го американского президента Барака Обамы на протяжении восьми лет пребывания у власти не было ни минуты для отдыха. После ухода с поста главы государства он обещал остаться в политике и поддерживать чиновников, которые пытаются сохранить результаты его труда. Но, как и любому человеку, Обаме было необходимо отдохнуть после утомительной и тяжёлой работы, поэтому он взял паузу на полгода ради путешествий по миру.

Однако теперь близкие к Обаме люди прогнозируют, что в 2018-м он будет как никогда политически активен. "Барак Обама войдёт в 2018 год с большой поддержкой электората и яркой агитационной кампанией", — заявила его пресс-секретарь Кэти Хилл в комментарии The Chicago Tribune.

В 2017-м Барак Обама неоднократно разочаровывался в политике 45-го президента США Дональда Трампа, отмечает Newsweek. Его недовольство отлично иллюстрирует тот факт, что Обама не называет своего коллегу по имени. Однажды он даже назвал правление нынешнего хозяина Овального кабинета "необычным временем для США", в переводе с дипломатического это означает "хаос". Обама критикует Дональда Трампа за попытку отменить действие системы государственных страховок в США, больше известную как Obamacare. Вишенкой на торте стало решение нового президента выйти из Парижского климатического соглашения, что вызвало негодование его предшественника.

Низкий рейтинг

За первый год работы на посту главы государства Трамп заработал себе самый низкий президентский рейтинг за всю историю опросов в США — 32%, Обаму в момент его ухода из Белого дома поддерживало 58% американских граждан.

В сентябре 2017 года 52% опрошенных американцев заявили, что они бы хотели видеть Обаму при власти. Даже в таком штате, как Алабама, где исторически сильны позиции республиканцев, к концу 2017-го Обаму поддерживало более половины жителей. Опрос FiveThirtyEight показал, что у американцев накопилось много претензий к нынешнему президенту: 54% опрошенных заявили, что Трамп нечестен, 47% отметили, что он психически нестабилен, а 48% заявили, что его нужно отправить в отставку, прибегнув к импичменту.

По мнению Newsweek, возвращение Барака Обамы в большую политику приведёт к активизации демократов и усилит их лагерь. В 2017-м Обама выступил в поддержку кандидата на пост губернатора Вирджинии Ральфа Нортэма, а также Фила Мёрфа, баллотировавшегося на пост главы штата Нью-Джерси. В 2018-м он будет ещё активнее агитировать за своих соратников.