Stratfor: Проблемы Путину создаст Сечин 3 24.01.2018, 9:31

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Политическое противостояние между президентом РФ и главой «Роснефти» усилится.

В России может усилится политическое противостояние между президентом страны Владимиром Путиным и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении «Апострофа».

Там отмечается, что Кремль в 2018 году попробует увеличить свои доходы от нефтегазовой отрасли, учитывая, что цена на нефть увеличилась в январе до 70 долларов за баррель, но против этого выступят энергетические компании.

«Крупные энергетические компании страны, в частности нефтяной гигант «Роснефть», против намерения Кремля прибрать к рукам эту выручку, ведь вместо этого они предпочли бы увеличить свои собственные доходы. «Роснефть» может перехитрить Кремль и сохранить свою нефтяную прибыль за рубежом, но этот маневр усилит политическую борьбу между Путиным и главой «Роснефти» Игорем Сечиным – возможно, вторым по влиянию человеком в России», - пишут аналитики Stratfor.