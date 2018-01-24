«Цмокі-Мінск» одолели «Пярну» в Балтийской лиге 24.01.2018, 9:40

Белорусы победили, совершив камбэк в четвертой четверти.

"Цмокі-Мінск" одолели "Пярну" в выездном матче мужской Балтийской лиги — 89:84. Самым результативным игроком поединка стал форвард "драконов" Евгений Белянков — на его счету 23 очка, сообщает pressball.by.

Пярну — Цмокі-Мінск — 84:89 (27:24, 25:25, 18:9, 14:31)

Цмокі: М.Лютыч (н.в.), Рагозенко (8 + 4 подб.), Рубинштейн (11), Чумаков, Лашкевич (14 + 3 подб. + 3 паса), Белянков (23 + 4 подб.), Татур (11 + 4 подб. + 7 пас.), Стабровский, Вашкевич (4), Овсепян (11 + 8 подб.), Евсиевич (5), Оладко (2).

Группа "А": Шяуляй — 17 очков (9 матчей), Юрмала — 15 (8), Рапла — 12 (8), Пярну — 12 (9), Лиепая — 11 (9), Цмокі — 8 (7).