Цена на нефть Brent отступила от отметки в $70 24.01.2018, 10:13

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Нефть начала дешеветь на неожиданном росте запасов сырья в США.

Цены на нефть на мировом рынке снижаются после новостей от Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, сообщает liga.net.

По состоянию на 9.38 по Минску стоимость на североморской нефтяной смеси марки Brent снижалась на 0,19% - до $69,83 за баррель, нефть марки WTI дешевела на 0,02%, до $64,46.

По данным API, запасы нефти в стране выросли на 4,75 млн баррелей за неделю к 17 января. Запасы бензина выросли на 4,1 млн. При этом предыдущие семь недель запасы нефти все время снижались. Аналитики ожидали, что за последнюю неделю запасы также сократились на 1,6 млн баррелей.

На прошлой неделе API сообщил о значительном снижении запасов нефти в 5,12 млн баррелей.