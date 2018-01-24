Джефф Безос разбогател на $2,8 миллиарда после открытия Amazon Go 24.01.2018, 17:56

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Джефф Безос

Cостояние сына кубинского иммигранта составляет $113,5 миллиарда.

Состояние основателя Amazon превышает $113 млрд, однако с учетом инфляции богатейшим в истории по-прежнему остается Билл Гейтс, пишет Forbes.ru.

Единственный на планете обладатель состояния в $100 млрд только что стал еще на пару миллиардов богаче. Во вторник Джефф Безос, основатель и CEO Amazon, разбогател на $2,8 млрд, в этот день акции гиганта электронной торговли выросли на 2,5% – на следующий день после того, как открытие первого магазина без кассиров привлекло к себе внимание всей отрасли.

Теперь состояние Безоса составляет $113,5 млрд, согласно подсчетам Forbes — больше, чем когда-либо. Он с большим отрывом опережает второго и третьего богатейших людей в мире, Билла Гейтса и Уоррена Баффета, с состояниями $92,5 млрд и $92,3 млрд соответственно. Благодаря своему двенадцатизначному состоянию Безос номинально становится самым богатым человеком, но с поправкой на инфляцию Билл Гейтс был богаче в 1999 году, когда ненадолго превысил отметку в $100 млрд — примерно $150 млрд в сегодняшних ценах.

Кроме того, основатель Microsoft пожертвовал значительную часть своего состояния: за всю жизнь он передал на благотворительность более $36 млрд. Фонд Билла и Мелинды Гейтс, которым управляют Гейтс и его жена, — крупнейшая в мире частная благотворительная организация.

Безос лишь недавно начал жертвовать собственные средства. В июне 2017 года Безос, сын кубинского иммигранта, попросил свои 400 000 подписчиков в Twitter посоветовать идеи для благотворительности и недавно пожертвовал $33 млн на учреждение стипендий на обучение в колледже для школьников без официального иммиграционного статуса.

Источник большей части богатства Безоса – его 16%-ый пакет акций Amazon. Кроме того, он владелец The Washington Post и основатель ракетного стартапа Blue Origin. Дела The Post идут хорошо: в январе сообщалось, что в 2017 году число подписчиков на электронную версию газеты удвоилось, и уже второй год подряд издание приносит прибыль.

18 января Amazon опубликовала список из 20 финалистов конкурса на размещение второй штаб-квартиры компании. Всего было получено 238 заявок со всей Северной Америки. Уже четыре дня спустя долгожданный магазин Amazon Go открылся в Сиэтле. В магазине, который раньше был доступен только для сотрудников, продается ограниченный ассортимент продовольствия, полуфабрикатов и готовых продуктов. Клиенты попадают в магазин с приложением Amazon Go, забирают товары с полок и выходят – им даже не нужно дожидаться кассиров. По всему магазину расставлены камеры, которые отслеживают приобретения каждого покупателя, и счет выставляется через их аккаунты на Amazon.

Не ясно, какие следующие шаги Amazon предпримет в отношении Amazon Go, но компания увеличивает количество физических точек продаж через открытие книжных магазинов и приобретение сети супермаркетов Whole Foods.

Безос начинал на Уолл-стрит, где работал в хедж-фонде D.E. Shaw после того, как окончил Принстонский университет с дипломами по информатике и электротехническому проектированию. Сделав карьеру в D.E. Shaw, в 1994 году Безос уволился и проехал через всю страну до Сиэтла в 1994 году. Он основал Amazon в гараже своего дома и начал продавать книги онлайн, причем лично отвозил посылки на почту в своем Chevy Blazer 1987 года выпуска. Теперь онлайн-магазин является одной из самых дорогих компаний в мире и работает в области облачных сервисов, онлайн-трансляций и умных устройств. Его рыночная капитализация превышает $650 млрд.