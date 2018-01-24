Хизер Нойерт: Москва пытается вбить клин между США и Турцией 1 24.01.2018, 19:33

Хизер Нойерт

Представитель Госдепа назвала пропагандой заявления РФ и о причастности США к началу турецкой операции против сирийских курдов.

Комментируя заявления российской стороны о том, что США фактически спровоцировали военные действия Турции в Сирии, поддерживая и вооружая сирийских курдов, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сказала:

«Подобные заявления не только не помогают, это пропаганда. Я думаю, они хотели бы вбить клин между двумя союзниками по НАТО – США и Турцией, но этому не бывать. Им не удастся этого добиться. Им, возможно, хотелось бы, чтобы мы оба оттуда ушли», - цитирует Нойрет «Голос Америки».

Отвечая на вопрос о конгрессе сирийского национального диалога, который Россия совместно и Турцией и Ираном планирует провести на следующей неделе в Сочи, Хизер Нойерт заявила о приверженности США Женевскому мирному процессу, который проводится под эгидой ООН и является «золотым стандартом» в сирийском урегулировании. Нойерт также напомнила, что Россия в свое время обещала содействие в привлечении к женевским переговорам представителей сирийского режима.