Пять быстрых способов самостоятельно проверить здоровье 29.01.2018, 22:20

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Понять, что со здоровьем, можно и в домашних условиях.

Если у тебя ничего не болит, это не повод лишний раз провериться у врача. Понять, что со здоровьем не лады можно и в домашних условиях.

Как самостоятельно проверить здоровье? Редакция Sunny7 рассказывает о пяти быстрых способах.

1. Глаза

Чтобы проверить состояние здоровья в домашних условиях, например, глаза — встань перед окном и закрой один глаз. В течение 30 секунд смотри на раму, затем повтори то же самое с другим глазом. Если вертикальные и горизонтальные линии не кажутся тебе параллельными, есть риск на развитие макулодистрофии — ВМД, болезнь, которая поражает центральную точку сетчатки. Изначально заболевание может мешать читать или водить машину, но если его не лечить, возможна потеря зрения.

2. Сердце

Сядь или встань, чтобы ничто и никто не отвлекало тебя на протяжении нескольких минут. Нащупай пульс на шее или запястье. Отстукивай ногой каждый удар пульса, так ты сможешь сразу заметить возможный неравномерным ритм. Если такое наблюдается, есть риск развития мерцательной аритмии, нарушений работы предсердий. Если проблему не лечить, она начнет образовывать тромбы, которые приводят к инсульту. Такой способ поможет проверить состояние здоровья самостоятельно.

3. Память

На чистом листке нарисуй круглый циферблат часов. Попросите кого-нибудь сказать любое время. Например, 15.20. Теперь постарайся отобразить время на циферблате в виде стрелок.

Если у тебя это не получается без помощи часов, следует задуматься об ухудшении памяти. Это может быть сигналом сильного переутомления или стресса, но в старшем возрасте тест «рисование часов» помогает заподозрить начинающуюся деменцию.

4. Почки, желудок, легкие

Запах изо рта поможет быстро проверить состояние здоровья в домашних условиях. Поскреби ложкой поверхность языка возле корня. Ложку с налетом положи в пакет, закройте и положите на включенную настольную лампу. Спустя минуту ложку достань и понюхай. Легкий запах фруктов — признак сахарного диабета; запах амиака — проверь почки; просто неприятный запах — проблемы с желудком или легкими.

5. Сосуды

Ложись на кровать, подними ноги под углом 45 градусов (можно положить на подушку или одеяло). Полежи 2 минуты, затем сядь, свесив ноги с кровати. Онемение и покалывание в ногах — симптомы заболевания периферических артерий. Если его не лечить, инсульта или инфаркта не избежать.