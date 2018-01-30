В районе станции метро «Пушкинская» снова не работают светофоры 4 30.01.2018, 13:48

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ГАИ регулирует движение вручную.

Вчерашний коллапс на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого показал, к чему может привести выход из строя светофоров на отдельно взятом, пусть и очень оживленном, перекрестке. Сегодня в первой половине дня ситуация повторяется: светофоры не работают, ведутся ремонтные работы, пишет onliner.by.

Наши читатели сообщают о том, что движение на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого светофорами не регулируется.

В СМЭП корреспонденту Onliner.by сообщили, что в настоящее время на месте ведутся ремонтные работы: специалисты меняют кабель. Все стараются сделать оперативно, но не исключено, что до обеда ситуация кардинальным образом не изменится.

По этой причине с самого утра на перекрестке работают сотрудники Госавтоинспекции, которые вручную регулируют дорожное движение. Эту информацию корреспонденту Onliner.by подтвердили в ГАИ Фрунзенского района.

Обстановка стабильная, серьезных заторов не наблюдается.