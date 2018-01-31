Украинские военные освободили село в Луганской области 3 31.01.2018, 22:08

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Украинские военные закрепились на новых рубежах.

Украинские военные освободили село Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области и закрепились на новых рубежах. Об этом говорится в репортаже Военного телевидения Украины, передает gordonua.com.

Село находилось в "серой" зоне между подконтрольной украинской власти территорией и оккупированными землями. В 2015 году опорные пункты ВСУ находились на одной стороне села, а позиции боевиков – на его другой околице.

"Недавно наши воины улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новооалександровку под свой контроль", – отмечается в сюжете.

Украинский военнослужащий по имени Константин сообщил, что ВСУ вошли в село несколько дней назад.

"Противник, конечно, время от времени пытается вернуть потерянное... Днем работают снайперы и другое стрелковое оружие. Ночью простреливают из крупнокалиберных пулеметов. Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли. Потому что это наш кусок земли. Так будем продвигаться дальше. Потихоньку, но не останавливаясь", – подчеркнул он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.