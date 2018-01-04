Назван месяц, в котором рождаются самые умные дети 1 4.01.2018, 7:45

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В исследовании приняли участие 1,2 миллиона учеников школ Флориды.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого оценили когнитивное развитие более 1,2 млн учеников государственных школ Флориды (США). Принимались во внимание результаты детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Обнаружили, что дети, рожденные в сентябре, проявили себя лучше и получили высшие баллы, сообщает gazeta.ua.

Эксперимент также показал, что в старших учеников в классе успеваемость выше. Они более ответственные, чем другие дети, и реже попадают в неприятности.

В ходе исследования учитывали и социально-экономические факторы, которые могут способствовать прогрессу ребенка в школе - уровень интеллекта родителей, этническую принадлежность и финансовое положение семьи.