В Слуцке в январе растут грибы и зазеленела петрушка 6.01.2018, 23:01

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Если плюсовая температура продержится, то люди увидят еще больше весенних цветов, несмотря на зиму.

В Слуцке в середине зимы цветут маргаритки и примулы, растут грибы, зазеленела петрушка. В Светлогорске появились майские жуки, в Житковичском районе Случь выходит из берегов. Эти аномалии происходят из-за осадков и плюсовой температуры. Такая погода, по мнению экологов, может навредить растениям.

Случчане присылают в редакцию kurjer.info. фотографии распустившихся цветов. Читательница Наталья сфотографировала цветущие растения в районе 1-го переулка Максима Богдановича.

На клумбе возле многоэтажного дома цветут маргаритки, на грядке рядом с домом уже можно собирать зелень, а на газоне вдоль улицы выросли грибы, похожие на зимние опята.

«Это происходит из-за того, что растения реагируют на тепло, влагу и продолжительность светового дня. Из-за отсутствия устойчивой морозной погоды растения не ушли в спячку.

У нас на участке появились примулы и уже начинают выклёвываться тюльпаны. Ещё слышала, что где-то появились лисички", — отметила Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся.

Если плюсовая температура продержится и в следующие дни, то, по словам эколога, люди увидят ещё больше весенних цветов, несмотря на зимний сезон.

Тёплая погода зимой не благоприятна для растений. По её словам, если наступят морозы, то цветы погибнут и, возможно, не взойдут весной. Потепление влияет на рост растений и количество семян.

«Например, семена древесных должны пройти низкую температуру. Это надо для того, чтобы они взошли и проросли. После зимы мы сможем провести опыт с каштанами, которые посадили осенью. Возможно, некоторые не дадут всходов», — пояснила эколог и добавила, что в эту пору необходимо следить за цветами, которые укрыли на зиму, чтобы они не выпрели.

«Если воскресить людей, которые жили 40−50 лет назад, не каждый скажет, какая сейчас пора года. То ли начало зимы, то ли её конец», — сказала Тамара Коледа.