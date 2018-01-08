«Безвиз» подтолкнул крымских студентов к переводу в университеты материковой Украины 8.01.2018, 22:30

2,117

Поток переводящихся студентов из Крыма в университеты материковой Украины постоянно увеличивается.

Ректор Таврического национального университета им. Вернадского Владимир Казарин считает, что «безвиз» подтолкнул крымских студентов к переводы в высшие учебные заведения материковой Украины. Такое мнение он выразил в эфире «Громадського радіо», передает krymr.com.

«За этот период, который мы работаем в Киеве, мы, наверное, прошли довольно большой путь... Наши студенты постоянно находятся в разных странах на стажировках, принимают участие в обменных программах, поэтому я думаю, что это был трудный, напряженный, но плодотворный период. Постоянно продолжается и увеличивается поток переводящихся студентов из Крыма по ряду причин. Последний мощный фактор, который подтолкнул молодежь к переводу – это «безвиз». В Крыму все программы обмена закрыты, никуда нельзя выехать. На материковой Украине ты получаешь возможность быть гражданином мира», – сказал Казарин.

В начале 2015 года российское правительство Крыма ликвидировало Таврический национальный университет имени Вернадского. В этот же год был создан объединенный «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе ТНУ, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.

На материковой части Украины с 2016 года работает Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского, который переехал из аннексированного Крыма. В университете работают программы для перевода студентов, упрощенного поступления абитуриентов.

11 июня 2017 года вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена» (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, с 11 июня украинцы должны иметь биометрический паспорт и, если попросят пограничники, доказать цель и условия поездки, свою платежеспособность. По данным Госпогранслужбы, за полгода действия безвизового режима со странами Евросоюза им воспользовались 355 000 украинцев.