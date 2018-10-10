Елена Маслюкова: Судебная система - это такой цинизм, такое нахальство 10.10.2018, 10:41

Елена Маслюкова

Правозащитница обжалует незаконное решение судьи Светлогорского суда.

Судья Светлогорского суда Руслан Царик посчитал нецелесообразным вызывать свидетелей по административному делу правозащитницы Елены Маслюкова. Ее обвиняют в организации флешмоба 15 сентября "Светлогорск - за чистый воздух", передает «Радыё Рацыя».

Заседание по делу Маслюковой было перенесено с 8 октября на 9-е специально по ее заявлению. Правозащитница потребовала свидетелей на процесс, а не их письменные показания, как это было у общественного активиста Анатолия Змитровича по этому же делу.

- Более того, я еще отметила, что я категорически требую в случае их отказа совершить принудительный привод в суд, чтобы они дали свои показания, глядя мне в глаза. Судья посчитал это нецелесообразным, свидетели в суд не приглашались, - рассказала Маслюкова.

По словам Елены Маслюковой, письменные свидетельства написаны как под копирку. Сам судья посмеивался их читая. Присутствующая на суде кандидат филологических наук Людмила Осинская считает, что написаны они одним стилем. Первое в жизни Маслюковой судебное дело и наказание штрафом в 25 базовых привели ее буквально в шок:

- Я знала, что аплодируют люди с одной рукой, что нецензурно высказываются немые от рождения. До конца невозможно все это понять, пока ты сам через это не пройдешь. Это такой цинизм, это такое нахальство.

И Елена Маслюкова, и Анатолий Змитрович будут обжаловать незаконное решение судьи Царика.