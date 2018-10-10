Как выглядит дом в Эстонии, который хотят сдать за один евро 3 10.10.2018, 10:53

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В домике есть кухня, спальня, стиральная машина и даже терраса на крыше.

На юге Эстонии в городе Выру сдают в аренду дом, площадь которого всего 8 квадратных метров. В домике есть кухня, спальня, стиральная машина и даже терраса на крыше. Как выглядит изнутри этот крошечный домик показал tut.by.

Необычный домик расположен прямо у проезжей части. Вход в помещение вымощен деревянными досками, выкрашенными под «зебру» — рядом как раз пешеходный переход.

Дом трехуровневый. На первом этаже поместилась кухня с мойкой и крошечным холодильником, а также компактный санузел.

Спальное место расположено на втором уровне дома. Туда ведет узкая лестница под люком в потолке. Благодаря хитрой конструкции помещение может быть и рабочим кабинетом, и спальней.

На фото не видно, но в объявлении говорится о том, что в доме где-то есть стиральная машина. А сушить белье, загорать и делать барбекю постояльцы могут на террасе на крыше.

Этот крохотный дом подходит для круглогодичного проживания, и сейчас он сдается в аренду. Цена — один евро в месяц, правда, с пометкой, что это на старте.