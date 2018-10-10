закрыть
10 октября 2018, среда, 12:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

  • 10.10.2018, 10:57
Арина Соболенко
Фото: @JJlovesTennis / WTA

Белорусская теннисистка взяла верх над Магдой Линетт.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA International в китайском Тяньцзине с призовым фондом 626 750 долларов, пишет «Трибуна».

В матче 2-го круга Арина Соболенко (№ 11 рейтинга WTA) взяла верх над польской теннисисткой Магдой Линетт (№ 84 WTA) — 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 13 минут.

В 1-м круге турнира в Тяньцзине Арина Соболенко обыграла 50-ю ракетку мира американку Софию Кенин — 7:6 (7:4), 4:6, 6:0.

В 2017 году году в Тяньцзине Соболенко вышла в свой первый в карьере финал турниров WTA, но уступила тогда в сражении за трофей россиянке Марии Шараповой.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол