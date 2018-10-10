Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине 10.10.2018, 10:57

Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

Белорусская теннисистка взяла верх над Магдой Линетт.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA International в китайском Тяньцзине с призовым фондом 626 750 долларов, пишет «Трибуна».

В матче 2-го круга Арина Соболенко (№ 11 рейтинга WTA) взяла верх над польской теннисисткой Магдой Линетт (№ 84 WTA) — 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 13 минут.

В 1-м круге турнира в Тяньцзине Арина Соболенко обыграла 50-ю ракетку мира американку Софию Кенин — 7:6 (7:4), 4:6, 6:0.

В 2017 году году в Тяньцзине Соболенко вышла в свой первый в карьере финал турниров WTA, но уступила тогда в сражении за трофей россиянке Марии Шараповой.