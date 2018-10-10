В Бельгии задержали главного судью матча «Зенит» - «Динамо» Минск

В Бельгии задержали главного судью матча «Зенит» - «Динамо» Минск4
- 10.10.2018, 21:44
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Он подозревается в договорных матчах.
В Бельгии из-за коррупционного скандала арестовали двух арбитров – Барта Вертентена и Себастьена Дельферьера. Судьям приписывают участие в договорных матчах, передает ua-football.com.
Стоит отметить, что оба обслуживали еврокубковые матчи в нынешнем сезоне.
Дельферьер работал на матче квалификации Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо» (8:1).
Вертентен, например, отработал в гостевом для «Ворсклы» поединке с «Арсеналом» (2:4) в Лиге Европы в этом сезоне.
Напомним, полиция провела массовые обыски по делу о финансовых махинациях и договорных матчах, во время которых был задержан ряд функционеров.