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Дело житейское

  • Телеграмм-канал «СерпомПо»
  • 11.10.2018, 8:04
  • 1,776

«Карлсоны» перебрались в Кремль.

«Одним мальчиком больше, одним меньше – пустяки, дело житейское», - говаривал Карлсон из детской книжки.

В нашей взрослой жизни есть свои «карлсоны». Отвечая на вопрос, в курсе ли Путин, что стране из-за нехватки жизненно важных лекарств умирают люди, его пресс-секретарь ответил, что «президент, безусловно, знает».

Ведь, как простодушно уточнил Песков, «эта тема фигурировала неоднократно и на «Прямых Линиях», других эпизодах общения президента с людьми … поэтому он знает, что эпизодически такая проблема случается».

Действительно, подумаешь, еще один эпизод. Только что в Саратове умерла молодая, 28-летняя женщина, страдавшая сахарным диабетом: врачи несколько месяцев не выписывали ей необходимые лекарства, потому что льготных препаратов не было в аптеках.

Но, как пояснил Песков, «обобщать ситуацию на основе этих отдельных трагических случаев тоже было бы не верно, потому что на этот счет существует определенная статистика».

Ну, все ясно, где статистка, там и статистическая погрешность – вот эти самые « отдельные трагические случаи», которые повод не «для обобщений», а «для очень энергичных мер по предотвращению таких случаев» со стороны Минздрава.

С энергичными мерами все понятно: уголовные дела уже заведены.

И президент Путин непременно расскажет об этом во время «эпизодов» своего общения с людьми. Где-то в промежутке между рассказами об очередном чудо-оружии и каком-нибудь новом мегапроекте, например, дороге из Грозного до Бочарова ручья через Сахалин.

Главное – не обобщать «трагические случаи». Дело ведь житейское.

Телеграмм-канал «СерпомПо»


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