«А я думал это пять рублей»: блогер Петрухин потроллил милицию

«А я думал это пять рублей»: блогер Петрухин потроллил милицию1
- 11.10.2018, 8:53
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Народному блогеру из Бреста снова вручили повестку в суд.
В Бресте с самого утра милиционеры подошли к известному блогеру Сергею Петрухину и пытались вручить повестку, сообщает «Белсат».
Сергей ничего не подписал, но снял ситуацию на видео. Вот как это происходило.
— Хотели вручить вам уведомление.
— Я думал 5 рублей!
— Подписывать будете?
— Нет.
— До встречи!
«Прокурор сказал, якобы готовится несанкционированный митинг на площади, зачитал некий закон, что если я буду плакаты или видео готовить, то буду привлечен к ответственности…», - заявил блогер.