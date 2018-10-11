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«А я думал это пять рублей»: блогер Петрухин потроллил милицию

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  • 11.10.2018, 8:53
  • 1,509
Сергей Петрухин
Фото: «Радыё Свабода»

Народному блогеру из Бреста снова вручили повестку в суд.

В Бресте с самого утра милиционеры подошли к известному блогеру Сергею Петрухину и пытались вручить повестку, сообщает «Белсат».

Сергей ничего не подписал, но снял ситуацию на видео. Вот как это происходило.

— Хотели вручить вам уведомление.

— Я думал 5 рублей!

— Подписывать будете?

— Нет.

— До встречи!

«Прокурор сказал, якобы готовится несанкционированный митинг на площади, зачитал некий закон, что если я буду плакаты или видео готовить, то буду привлечен к ответственности…», - заявил блогер.


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