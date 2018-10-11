«Дело Коржича»: Для командира роты прокурор запросил 6 лет, для прапорщика - 4 8 11.10.2018, 11:25

1,865

Артур Вирбал (слева) и Павел Суковенко

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня в Минском областном суде проходят прения сторон.

Сегодня в Минском областном суде с последним словом выступают командир роты Павел Суковенко и прапорщик Артур Вирбал. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. По версии следствия, Суковенко бил солдат деревянной палкой, присваивал себе их деньги, брал растворимый кофе и сосиски в тесте у подчиненных. Вирбалу вменяют то, что заставлял солдат отжиматься и применял к ним физическую силу, пишет tut.by.

Сегодня в Минском областном суде проходят прения сторон. Первым слово взял прокурор. В своем выступлении он попросил признать обвиняемых виновными по ч. 1, ч. 2 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти) и приговорить командира роты Павла Суковенко к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима и лишить его звания «старший лейтенанат». Для прапорщика Артура Вирбала прокурор запросил четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества, а также лишения звания «прапорщик».

Напомним, рассмотрение дела по неуставным отношениям в Печах началось 1 октября, это уголовное дело появилось после гибели Александра Коржича, но к смерти рядового, по версии следствия, не имеет отношения. На скамье подсудимых — 24-летний командир учебно-танковой роты Павел Суковенко и 25-летний прапорщик Артур Вирбал.

Среди 7 потерпевших — сержанты Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич. В зал в наручниках их доставляли конвоиры. Молодых людей уже третий месяц судят за доведение до самоубийства Александра Коржича. Кстати, сами потерпевшие себя таковыми не считают и просили суд не наказывать строго обвиняемых.

— Желательно не лишать свободы, — говорил потерпевший Евгений Барановский.

Во время допроса в суде командир роты Павел Суковенко не стал отрицать, что присваивал себе деньги солдат, ему вменяют сумму в 64 рубля 29 копеек. Он также уточнил: продукты у подчиненных не требовал, он просил — они приносили. Иногда к его приходу кофе уже был готов. Что касается физического насилия, Суковенко отрицает некоторые факты.

— Удар палкой — это не мера наказания, чтобы причинить унижение. Просто хотел привести их в тонус. Это все было больше похоже на смешную ситуацию. Когда все происходило, все смеялись, улыбались, -рассказывал в суде Павел Суковенко.

Солдаты были наказаны таким образом за незнание устава.

Во время дачи показаний в суде прапорщик Артур Вирбал выбрал позицию, что он ничего не помнит, но отрицать слова потерпевших не будет.

— Из-за давности события не помню, — заявил прапорщик, комментируя возможные удары, которые он наносил деревянной палкой потерпевшим сержантам Барановскому и Бритикову. — Если потерпевшие говорят, что бил их, значит, так и было. У меня нет причин им не доверять. Если суд решит, что бил, соглашусь. (…) Высокий суд, у меня такие обвинения! Якобы бил шесть раз в год! Когда? Даже обвиняемые не помнят эти удары. Так что я должен признавать? (…) А во время очной ставки они мне в глаза смотрели, говорили, что бил. Я уже не видел другого выхода, признал. Так судите меня, и я уже поеду отбывать наказание. Устал я. Устал просто по-человечески.