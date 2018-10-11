закрыть
11 октября 2018, четверг, 13:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Дело Коржича»: Для командира роты прокурор запросил 6 лет, для прапорщика - 4

8
  • 11.10.2018, 11:25
  • 1,865
Артур Вирбал (слева) и Павел Суковенко
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня в Минском областном суде проходят прения сторон.

Сегодня в Минском областном суде с последним словом выступают командир роты Павел Суковенко и прапорщик Артур Вирбал. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. По версии следствия, Суковенко бил солдат деревянной палкой, присваивал себе их деньги, брал растворимый кофе и сосиски в тесте у подчиненных. Вирбалу вменяют то, что заставлял солдат отжиматься и применял к ним физическую силу, пишет tut.by.

Сегодня в Минском областном суде проходят прения сторон. Первым слово взял прокурор. В своем выступлении он попросил признать обвиняемых виновными по ч. 1, ч. 2 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти) и приговорить командира роты Павла Суковенко к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима и лишить его звания «старший лейтенанат». Для прапорщика Артура Вирбала прокурор запросил четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества, а также лишения звания «прапорщик».

Напомним, рассмотрение дела по неуставным отношениям в Печах началось 1 октября, это уголовное дело появилось после гибели Александра Коржича, но к смерти рядового, по версии следствия, не имеет отношения. На скамье подсудимых — 24-летний командир учебно-танковой роты Павел Суковенко и 25-летний прапорщик Артур Вирбал.

Среди 7 потерпевших — сержанты Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич. В зал в наручниках их доставляли конвоиры. Молодых людей уже третий месяц судят за доведение до самоубийства Александра Коржича. Кстати, сами потерпевшие себя таковыми не считают и просили суд не наказывать строго обвиняемых.

— Желательно не лишать свободы, — говорил потерпевший Евгений Барановский.

Во время допроса в суде командир роты Павел Суковенко не стал отрицать, что присваивал себе деньги солдат, ему вменяют сумму в 64 рубля 29 копеек. Он также уточнил: продукты у подчиненных не требовал, он просил — они приносили. Иногда к его приходу кофе уже был готов. Что касается физического насилия, Суковенко отрицает некоторые факты.

— Удар палкой — это не мера наказания, чтобы причинить унижение. Просто хотел привести их в тонус. Это все было больше похоже на смешную ситуацию. Когда все происходило, все смеялись, улыбались, -рассказывал в суде Павел Суковенко.

Солдаты были наказаны таким образом за незнание устава.

Во время дачи показаний в суде прапорщик Артур Вирбал выбрал позицию, что он ничего не помнит, но отрицать слова потерпевших не будет.

— Из-за давности события не помню, — заявил прапорщик, комментируя возможные удары, которые он наносил деревянной палкой потерпевшим сержантам Барановскому и Бритикову. — Если потерпевшие говорят, что бил их, значит, так и было. У меня нет причин им не доверять. Если суд решит, что бил, соглашусь. (…) Высокий суд, у меня такие обвинения! Якобы бил шесть раз в год! Когда? Даже обвиняемые не помнят эти удары. Так что я должен признавать? (…) А во время очной ставки они мне в глаза смотрели, говорили, что бил. Я уже не видел другого выхода, признал. Так судите меня, и я уже поеду отбывать наказание. Устал я. Устал просто по-человечески.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол