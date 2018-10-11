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Эмануэлис Зингерис: БелАЭС ставит под угрозу само существование Вильнюса

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  • 11.10.2018, 13:37
Эмануэлис Зингерис

Островецкая АЭС используется для геополитических целей.

 

Близость БелАЭС к литовской столице ставит под угрозу существование Вильнюса при катастрофе на станции, поэтому Литва не прекратит напоминать миру об опасности, исходящей от строящейся в Островце АЭС. Об этом во время заседания по вопросу ядерной безопасности в Европе ПАСЕ заявил глава парламентского комитета Сейма Литвы по иностранным делам Эмануэлис Зингерис, пишет tut.by.

— АЭС, расположенная от Вильнюса на таком же расстоянии, как Хитроу от Лондона, ставит под угрозу само существование нашей столицы. Помня о том, что строительство БелАЭС дважды останавливалось из-за недостатка технологии и недоработки проекта, помня о послужном списке этих страшных АЭС на территории СССР, я бы хотел, чтобы вы очень серьезно отнеслись к этому вопросу. АЭС строится Россией, и я прошу вас не разрешить использовать строительство БелАЭС для геополитических целей, — заявил Зингерис.

На заседании ПАСЕ также обсудили резолюцию по ядерной безопасности в Европе. Парламентарии напомнили, что сегодня АЭС работают в 17 странах Совета Европы, поэтому вопрос безопасности — в приоритете. Но в резолюции, представленной на заседании ПАСЕ, белорусская АЭС упоминается чаще других.

«В свете прошлых ядерных аварий и современных требований безопасности особое внимание следует уделять вопросу о международном сотрудничестве и добрососедстве в процессе выбора расположения новых атомных электростанций. Самый последний конфликт в отношении местоположения произошел между Беларусью и Литвой в отношении строительства Островецкой электростанции в Беларуси, в 20 км от границы с Литвой и в 45 км от Вильнюса, столицы Литвы.

Основные проблемы, поднятые Литвой, связаны с обоснованием выбора строительной площадки, в частности, в свете возможной сейсмической активности в регионе. Поэтому Ассамблея еще в прошлом году выразила сожаление по поводу отсутствия уважения к международным стандартам ядерной безопасности и серьезных нарушений безопасности и крупных инцидентов в ходе строительства атомной электростанции в Островце», — говорится в резолюции.

В ПАСЕ также напомнили, что БелАЭС была спроектирована российской государственной корпорацией «Росатом», она будет содержать два реактора с рабочим сроком эксплуатации до 60 лет.

«АЭС следует вводить в эксплуатацию только после того, как основные проблемы ее безопасности будут полностью решены», — сказано в резолюции.

Авторы доклада также вынесли несколько рекомендаций, касающихся ядерной и экологической безопасности белорусской АЭС. В ПАСЕ считают, что хотя решения о ядерной безопасности относятся к национальной сфере интересов, роль специализированных международных организаций и наднациональных институтов также надо учитывать.

«На всех территориях с ядерными установками местные власти должны участвовать в планировании управления чрезвычайными ситуациями. Наконец, в ответ на ожидания людей и новые опасности, у нас есть достаточные основания просить соответствующие международные организации предоставить более адекватные рекомендации по размещению новых объектов ядерной энергетики на надлежащем расстоянии от густонаселенных районов», — сказано в резолюции.


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