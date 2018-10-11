Крик души 54-летнего кузнеца из Барановичей, который остался без бизнеса 1 11.10.2018, 14:03

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Сергей Сидоркевич возмущен равнодушием властей к проблемам малого бизнеса.

Сергей Сидоркевич – талантливый кузнец-самоучка. Его работы украшают здание аптеки-музея в Барановичах, пишет intex-press.by. Однако с января Сергей работать не может. Кузницу, которую он арендовал, продали с аукциона. Шансов победить крупный бизнес на торгах у Сергея не было. Когда-то предприниматель начал свое дело с «государственной поддержки» для безработных. Теперь он упрекает государство в негибкости и равнодушии к проблемам малого бизнеса.

О том, как бывший безработный Сергей Сидоркевич открыл свое дело, СМИ писали еще в 2010 году. Он был в числе тех жителей Барановичей, кто в кризисное для государства время решил работать на себя, получив субсидию на развитие.

По специальности Сергей – электрогазосварщик. И первое время после регистрации ИП он работал по специальности, оказывая услуги населению. Но работа казалась скучной. Сергею хотелось делать что-то красивое и уникальное. И он решил заняться кузнечным делом.

Пять лет в поисках помещения

Творческое ремесло Сергей Сидоркевич осваивал самостоятельно. Смотрел работы других, учился, набивал руку. Попутно искал помещение для собственного производства. Это было непросто.

– Чтобы заниматься кузнечным ремеслом, нужно специализированное помещение. От молота, который весит пять тонн, исходит постоянная вибрация и шум, от горна – дым и копоть. Кузница должна находиться в отдалении от жилых домов, чтобы никому не мешать. Найти такое помещение в Барановичах – непросто. Я искал почти пять лет, – рассказывает Сергей.

Кузница «нашлась» в 2014 году на территории «Барановичидрев». В то время на предприятие как раз пришел инвестор. В кузнице было все необходимое оборудование – молот, горн. Правда, оно долгие годы не эксплуатировалось и требовало починки, да и само здание было не в лучшем состоянии. Сергей отремонтировал оборудование, починил протекавшую крышу, заменил электропроводку.

– Три года я фактически работал только для того, чтобы раскрутиться. Чтобы показать, что я умею. Брал небольшие заказы, сварочные работы выполнял, но этих денег хватало, чтобы прожить и заплатить аренду и налоги. И только у меня стало получаться, появились интересные заказы, молодежь даже на обучение стала проситься, как я остался без кузницы, – взволнованно рассказывает Сергей.

Не выдержал конкуренции

Уже после первого года работы, говорит предприниматель, он задумался, чтобы выкупить кузницу, но лишних денег не было. В 2017 году, когда пришло время продлевать договор аренды, он обратился с соответствующим заявлением к управляющему. Получил «добро», составили договор купли-продажи. Но когда Сергей пришел регистрировать здание в БТИ, ему отказали.

Оказалось, по закону купить кузницу по прямому договору он не может, так как предприятие находится в стадии ликвидации, а значит, его имущество должно продаваться через аукционы.

Началась череда аукционов. Первоначально здание выставили за 50 тысяч долларов в эквиваленте, но желающих его купить за такие деньги не нашлось. На последующих аукционах стоимость постепенно снижалась. Когда цена стала приемлемой для кузнеца, интерес к зданию проявило дочернее предприятие мебельной фабрики «Лагуна». У предпринимателя, который перебивался на небольших заказах, против бизнеса с большим капиталом шансов не было.

– «Лагуна» может себе позволить скупать здания направо и налево. Для меня те же 50 тысяч долларов, за которые на первом аукционе выставили кузницу, – огромные деньги. И если бы они у меня были, я бы отдал их, не задумываясь, потому что это здание мне нужно, – говорит кузнец.

Как только кузницу выставили на аукцион, Сергей Сидоркевич стал обивать пороги инстанций вплоть до администрации Лукашенко с просьбой в порядке исключения продать ему это здание по прямому договору. Показывал свои работы, рассказывал о бизнесе. Чиновники кивали головами, восхищались трудом, сочувствовали, но лишь разводили руками: закон есть закон, сделать ничего нельзя.

«Поеду поднимать экономику другой страны»

С января этого года Сергей Сидоркевич фактически безработный. В горисполкоме ему предлагали варианты помещений для работы. Ни один из них Сергея не устраивает.

– Мне предложили арендовать часть помещения на улице Вильчковского, где уже работает другой кузнец. Представитель горисполкома лично со мной ездила смотреть его. Но там совсем небольшое помещение, с общим входом. Если поставить еще один молот, от шума и вибрации находиться там будет невозможно, – объясняет Сергей.

Были еще варианты аренды, но арендовать кузницу Сергей уже не хочет. Говорит, после случившегося боится аренды, ведь нет гарантии, что его также не попросят, едва он наладит свое производство.

А здание, которое можно было бы купить под кузницу, он в городе не нашел.

– В горисполкоме мне нашли вариант на территории воинской части. По документам там кузница, по факту — полуразвалившаяся баня или что-то вроде того. Или, к примеру, на заводе предложили кузницу. Но находится она в цехе площадью в 3 тысячи «квадратов» и хотят за нее 120 тысяч долларов, – перечисляет кузнец предложенные ему варианты. – Если бы так легко было найти подходящее здание в Барановичх, я бы даже не суетился. Но все, что предлагают, нереально. Я же не прошу купить мне помещение, но помогите найти выход! Против таких гигантов, как «Лагуна», малый бизнес — ничто. И я не один такой, – говорит кузнец.

Что делать дальше, Сергей не знает. Говорит, на то, чтобы начинать все заново, у него нет ни сил, ни возможности. А работать за копейки на нелюбимой работе он не хочет.

– Я понимаю, есть закон. И все разводят руками. Но ведь законы пишут люди. Ну сделайте такой закон, чтобы в ситуации, схожей с моей, не разводить руками, – резюмирует Сергей. – А так получается, в 54 года я выброшен на улицу. И моя редкая специальность, которой интересуется молодежь, никому не нужна.

Сегодня кузнец всерьез задумывается над тем, чтобы уехать. Тем более, говорит он, ему уже поступали предложения из стран ближнего зарубежья.

– Видимо, придется поднимать экономику другой страны. Люди даже готовы предоставить мне помещение. Но почему я должен уезжать, чтобы заниматься тем, что у меня получается, что я люблю? – говорит он. – Сейчас много говорят о поддержке бизнеса. Но в чем заключается эта поддержка? Кинули, как котенка. Ну, выплыл. Так вы хоть обратно не толкайте!