Десять советов для желающих посетить «Октоберфест» 1 11.10.2018, 14:01

Фото: WSJ

Следовать им или проигнорировать — выбор за вами.

Надевайте ледерхозе, берите с собой детей, бронируйте жильё заранее… и другие полезные советы для тех, кто хочет принять участие в «Октоберфесте» от Джо Стейнджа. Pivo.by публикует перевод материала.

Когда я только начал писать эту статью, «Октоберфест» — не тот, который проводится у вас в городе, а настоящий грандиозный праздник в Мюнхене — уже подходил к концу. Но уже можно планировать следующую поездку, если вы хотите вернуться в этот пивной рай. Возможно, для некоторых посещение «Окоберфеста» входит в список тех заветных желаний, для осуществления которых вы не знаете, с какой стороны подойти:

«Я обязательно туда съезжу, но как всё организовать? Сделать отдых бюджетным или потратить состояние? Надеть традиционный баварский костюм или обойтись без всей этой бутафории? Потягивать пивко не спеша, постепенно проникаясь окружающей атмосферой, или с головой погрузиться в неё, отрываясь по полной, поглощая пиво литрами, пока живот не лопнет, и катаясь на каруселях до умопомрачения, пока лишнее пиво само не выйдет из вас?» Как видите, вопросов немало. Да, есть как хорошие, так и плохие идеи, а также определённые риски и скрытые угрозы для вашего организма. Я был на «Октоберфесте» дважды, на разных этапах моей жизни, и оба раза я всё делал по-разному. Сегодня с высоты своего опыта я могу смело дать вам 10 советов о том, как «пережить» «Октоберфест» по-взрослому. Следовать им или проигнорировать — выбор за вами.

1. «Октоберфест» — это то, как вы его понимаете. У людей постоянно возникают стереотипные представления о нём, как бы нам этого не хотелось. Взять, к примеру, фильм «Пивной бум» (Beer Fest). «Октоберфест» — это одно сплошное клише и настоящий ходячий стереотип, за исключением того, что в действительности он слишком грандиозен и колоссален, чтобы навешивать на него ярлыки. Ведь речь идёт о самой известной в мире мегавечеринке продолжительностью две с лишним недели, в которой принимают участие около шести миллионов человек.

Представьте себе огромного слона, которого касаются тысячи слепых людей, рисующих в своём сознании абсолютно разных животных. И вы в числе этих слепцов, но с небольшой помощью с нашей стороны, вы сможете понять, что это за животное или какая его часть. Ну вы понимаете, о чём я.

2 Да, это большая попойка (если вам так хочется). Хотите увидеть настоящее алкошоу? Хотите принять в нём участие? Легко. Сцены алкогольного «упоения» чаще всего можно лицезреть по вечерам, хотя на деле некоторые начинают показывать подобные «представления» гораздо раньше. Такое поведение на «Октоберфесте», однако, никогда не осуждается. Ведь все понимают, что это одна большая гулянка. Если в ваших действиях нет проявлений агрессии, грубости или хамства, ваше саморазрушительное поведение никогда не наткнется на неодобрение со стороны окружающих. Если вы, стоя на столе, пытаетесь залпом выпить литровую кружку пива, народ вас только подбодрит. Ну, а если у вас ничего не получится, вас просто освистают.

Фото: Michaela Rehle/Reuters

3. Но это не обязательно должно быть попойкой (если вы того не хотите). Технически вы, конечно, можете выпить пять литров пива крепостью 6% за несколько часов, но это не означает, что вы должны это делать. Принципы здравого смысла действуют везде, даже на «Октоберфесте». Вряд ли кто-нибудь, одолеваемый мучительной жаждой, выпьет пять литров воды за раз, так зачем вам экспериментировать с пивом? (Я совершил подобную глупость лет семь назад. Если и вы решитесь на этот шаг (лучше не надо, OK?), избегайте последующего катания на цепочных каруселях, которые всё время вращаются по кругу. Поверьте — я знаю, о чём говорю.) Начинайте с небольших порций, и вы получите гораздо больше удовольствия. Одного литра пива, выпитого довольно быстро, достаточно, для того чтобы немного зашумело в голове. Два литра гарантированно обеспечат вам эти ощущения, а некоторых доведут и до состояния опьянения. Мне кажется, что три — это то самое заветное число, на котором стоит остановиться, но опять же у меня довольно крупное телосложение. Таким образом, двух или трёх литров будет более чем достаточно, и не пытайтесь влить в себя больше. Ведь так приятно проснуться на следующее утро в прекрасном самочувствии и расположении духа, готовым насладиться очередным днём в одной из великолепных пивных столиц мира.

4. Предавайтесь другим занятиям, помимо посиделок в пивных палатках. Помимо пива, вас ждёт множество каруселей и целая гастрономическая феерия. Наслаждайтесь! Ведь это самый настоящий праздник. Не сидите долго на одном месте, гуляйте — здесь есть на что посмотреть. Не забудьте пройтись по Мюнхену, раз уж вам представилась такая возможность. Отправляйтесь прямиком в Старый город — известный туристический квартал, расположенный в центре баварской столицы. Непременно посетите пивоварни Augustiner и Hofbräu, а также загляните в более отдалённые исторические районы, такие как Швабинг и Хайдхаузен, чтобы по-настоящему познакомиться с городом изнутри. Выпейте чашечку кофе, пройдитесь по магазинам или прогуляйтесь по Английскому саду.

Фото: Reuters/Michael Dalder

5. Не пытайтесь проехать на машине или припарковаться в центре Мюнхена во время проведения «Октоберфеста». Вполне возможно, что вам и удастся это сделать, но оно того не стоит. Вы сэкономите себе нервы и деньги. Если вы за рулём, ищите крытые автостоянки на въезде или выезде из города — такие как, Kiefergarten, где стоимость стоянки составляет €1,50 в день и которая находится в непосредственной близости от метро. На нём вы сможете добраться до центра города за каких-нибудь 15 минут. Покупка проездных билетов — дело нехитрое: все автоматы оборудованы специальной кнопкой для отображения инструкций на английском языке. А ещё лучше — садитесь на местную электричку, которая довезёт вас прямо до центрального вокзала Мюнхена.

6. Бронируйте жильё заранее. В городе есть множество отелей, но они все взвинчивают цены на время проведения «Октоберфеста». Найти свободные номера в самый последний момент можно, но лучше не рисковать и начать поиск заранее — и у вас будет гораздо больше шансов найти приемлемое жильё с идеальным месторасположением. Делайте это сейчас или, скажем, в период Рождества, когда, например, ваш тесть поручает вам, как признанному биргику в семье, организовать семейную поездку на «Октоберфест» в будущем году.

7. Бронируйте столики в пивных палатках заранее. Это актуально, если вы едите группой. Выбирайте любой день недели, кроме выходных, поскольку места на выходных выкупают завсегдатаи «Октоберфеста» в считанные дни. Перейдя по этой ссылке, вы сможете подобрать понравившуюся вам палатку. Если вы путешествуете вдвоём, можно не бронировать столик. Просто приходите к открытию и ожидайте у входа, дружелюбно общаясь с персоналом, пока не освободятся места. Это, конечно, риск, но многие люди так и делают из года в год, и, вроде, это работает. Любой может зайти в пивную палатку, чтобы посмотреть на то, что происходит внутри, но одно дело зайти, а другое — посидеть за столиком пару часов, наслаждаясь вкуснейшим пивом и царящей вокруг атмосферой.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

8. Не ограничивайтесь Мюнхеном. Это ваш шанс. Запланируйте несколько дней на то, чтобы посетить Франконию или Верхнюю Баварию до или после «Октоберфеста», где вы сможете отведать настоящий келлербир, раухбир или цойгль, а также застать окончание сбора урожая хмеля в Халлертау. Или отправляйтесь в альпийские деревушки. В любом случае будет тише и дешевле, а пиво — гораздо интереснее и вкуснее.

9. Берите с собой детей, если они у вас есть. Это может показаться довольно идиотской затеей. Да что там скрывать: я сам поначалу воспринял это как полное сумасшествие, а я ведь из тех смелых папаш, кто регулярно берёт с собой детей в бар. Моей жене тоже было как-то не по себе. Мы оба боялись, что какой-нибудь пьяный болван (который будет напоминать меня самого лет семь назад), лихо прокатившись на каруселях, обязательно блеванёт на наших детей. Но наши опасения были напрасны. На «Октоберфесте» вы встретите кучу детей, особенно днём. Ведь это не просто какая-то массовая попойка. Это, прежде всего, ярмарка, карнавал. Здесь есть автодромы, лужайки для катания на пони, кукольные представления, парковки для детских колясок и специально отведённые места для ухода за младенцами. Даже в пивных палатках можно купить безалкогольные напитки и закуски, насладившись музыкой и весельем. В общем уйма чего интересного. Количество детей в дневные часы определённо больше, чем в вечерние, но даже в недетское, казалось бы, время их тут полно. Ведь для местных жителей «Октоберфест» — это ещё и семейный праздник. В целом все во многом зависит от того, хотите ли вы вести себя как родитель или нет.

10. Облачайтесь в традиционные баварские костюмы. Я помню, как на моём первом «Октоберфесте» семь лет назад мне казалось, что традиционные одеяния являются исключительно прерогативой местных, для которых иностранцы, пытающиеся имитировать их наряды, — довольно неприятное и даже неуважительное зрелище. Оказалось, что я глубоко заблуждался. Им даже это нравится. В конце концов, это ведь вечеринка. Когда вы идёте праздновать Хэллоуин, вы же одеваете костюм, а на родео вы непременно щеголяете в ковбойских сапогах и шляпе. Все дело в духе мероприятия, а вся эта атрибутика — лишь часть шоу, равно как и вы сами, облачённые пусть даже и в нелепые дешёвые костюмы, купленные на вокзале. Это нормально. Ведь мы говорим с вами о стране, которая готова принять тысячи сирийских беженцев. Неужели вы думаете, что баварцы будут против кучки туристов в ледерхозе? Как раз наоборот. Единственное, что им действительно может не понравиться, — это хамство, грубость и хулиганство. Веселитесь до упора, но относитесь уважительно к окружающим — и вас примут с распростёртыми объятьями.

Что скажете? Слишком много всего для вашего неподготовленного сознания? Ну, у вас всегда есть выбор: остаться дома и сходить на эту милую «Октоберфест»-пати по соседству. Пиво должно быть неплохим…