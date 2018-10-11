Washington Post рассказала о белорусских корнях известного бейсболиста 11.10.2018, 16:03

Алекс Брегман

Фото: Facebook

Семья Алекса Брегмана прибыла в Балтимор из Пинска в 1911 году.

Прадедушка Алекса Брегмана, одного из игроков бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос», приехал в США из Беларуси. Об этом пишет газета Washington Post, сообщает «Беларусь и мир».

Семья Бо Брегмана прибыла в Балтимор из Пинска в 1911 году. Тогда предку нынешней звезды одного из самых популярных в Америке видов спорта было 4 года.

Став постарше, он жил в Вашингтоне и стал известен в спортивных кругах как букмекер, завсегдатай ипподрома и боксерский агент, работавший, например, с Джо Льюисом и Билли Конном.

Бо также владел небольшой долей «Вашингтон Редскинз» – клуба американского футбола.

А по вечерам и в выходные он превращался в маленького, но задиристого игрока в той или иной любительской бейсбольной команде, самой известной из которых была «Вашингтон Ацтекс».

Сын Бо – Стэн – изучал юриспруденцию в Университете Джорджа Вашингтона и работал на избирательные кампании для Эдлая Стивенсона, Губерта Хамфри и Линдона Джонсона.

Затем Стэн был главным юрисконсультом бейсбольного клуба «Вашингтон Сенаторз». Он убедил бизнесмена Боба Шорта приобрести эту команду, а затем нанять тренером Теда Вильямса.

В свою очередь, один из сыновей Стэна – Сэм – играл в бейсбол сначала за школьную команду в городе Бетесда, штат Мэриленд, а затем за Университет Нью-Мексико.

Позднее он стал выдающимся адвокатом в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и получил пост председателя Демократической партии штата.

А 30 марта 1994 года в семье Сэма и его супруги Джеки Брегман появился на свет первый сын, которого назвали Александером. Он и является сегодня игроком «Хьюстон Астрос».